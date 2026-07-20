Odisseu teve adoradores de verdade e santuário na antiga Grécia

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Introdução O herói Odisseu, imortalizado por Homero e em breve nos cinemas com Christopher Nolan, é um personagem ficcional de grande impacto. Novas escavações em Ítaca revelam evidências surpreendentes de um culto milenar dedicado a ele, com inscrições e um busto que mostram sua profunda influência na vida religiosa grega.

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Descobertas arqueológicas recentes em Ítaca. Evidências de um culto antigo dedicado a Odisseu. Inscrições com o nome do herói e um busto de bronze foram encontrados. O sítio “Escola de Homero” funcionava como centro urbano e religioso. Arqueólogos sugerem um possível culto a Penélope, esposa de Odisseu.

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Odisseu, protagonista do novo filme de Christopher Nolan, vem diretamente das páginas do poema épico de Homero, escrito na Grécia Antiga por volta do século 8 a.C. Na obra, o herói enfrenta deuses, monstros e inúmeros desafios ao longo de uma jornada de dez anos para voltar à ilha de Ítaca após a Guerra de Troia.

Os episódios ficcionais se misturam a fatos reais da sociedade da época. Por isso, até hoje os pesquisadores debatem se Odisseu existiu de verdade. A maior parte das evidências, porém, indica que ele se trata de um personagem puramente ficcional.

Mesmo assim, sua importância para os gregos ia muito além da literatura, e odisseu fazia parte da vida religiosa e cívica da população. Novos indícios mostram que as ruínas do Monte Exogi, na ilha de Ítaca, eram usadas para cultuar o herói. Há cerca de 2.400 anos, os habitantes da ilha o veneravam como uma figura de devoção.

O local, apelidado de Escola de Homero, consiste em duas torres ligadas por escadarias. Ele funcionava como um centro urbano da região e era responsável até pela gestão dos recursos hídricos. Ele é investigado há décadas e já revelou mais de cem moedas (indicando que pessoas viajavam de longe até Ítaca), além de taças, joias, milhares de fragmentos de cerâmica e vasos. Alguns deles trazem carimbos e inscrições, inclusive com nomes de deuses.

Porém, foi apenas em uma nova sequência de escavações realizadas a partir de 2018 que os pesquisadores encontraram o nome de Odisseu gravado em três ladrilhos diferentes, localizados em uma área destinada à vida religiosa. Em dois deles está escrito “para Odisseu”; em outro, “de Odisseu”.

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As inscrições sugerem que o santuário era dedicado ao herói e que os visitantes depositavam oferendas em sua homenagem. Também foi encontrado um pequeno busto de bronze representando Odisseu.

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Alguns pesquisadores acreditam que Penélope, esposa de Odisseu, também era cultuada no local. A hipótese surgiu porque os arqueólogos encontraram diversas ferramentas de tecelagem nas escavações – uma possível referência à personagem, famosa pelo seu tear.

Segundo os arqueólogos, o culto ao herói começou por volta do século 9 a.C., quando sua história ainda era transmitida oralmente, e permaneceu ativo por cerca de mil anos, até o século 8 a.C, quando Homero colocou a história no papel.

Além disso, um documento encontrado anteriormente na Turquia menciona a existência de um santuário dedicado a Odisseu – provavelmente uma referência a esse mesmo local em Ítaca.

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O caso também não é único. Outros heróis da mitologia grega, como Hércules e Jasão, também tiveram santuários e locais de culto identificados por arqueólogos.

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