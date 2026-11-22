Inmaculada Delage González é professora e pesquisadora da área de Humanidades, especialista em Arqueologia e História Antiga e membro do grupo de pesquisa INVITER na Universidade Internacional de La Rioja (UNIR), na Espanha. O texto a seguir, escrito com Sara Navaz Ayesa, doutoranda na Universidade de Sevilla, foi originalmente publicado no site The Conversation, que reúne artigos escritos por pesquisadores. Vale a visita.

Durante o reinado de Ramsés III (1184-1153 AEC), segundo faraó da XXª dinastia, o Egito passou por um período de crescente instabilidade política e econômica. As dificuldades dessa época se refletiram na vida cotidiana e no funcionamento do governo, como demonstra um episódio excepcional: a greve dos trabalhadores encarregados da construção dos túmulos reais.

Graças a vários documentos provenientes do povoado de Deir Almedina, situado na margem ocidental da antiga Tebas (atual Luxor), conhecemos um dos protestos trabalhistas mais antigos dos quais se conserva um testemunho escrito. Seus protagonistas registraram suas reivindicações e as ações que empreenderam para fazer com que a administração pública atendesse às suas demandas.

Quem construía os túmulos dos faraós

Deir Almedina era o povoado onde residiam os trabalhadores e artesãos encarregados de construir e decorar os túmulos reais da necrópole de Tebas, entre eles, os do Vale dos Reis e do Vale das Rainhas. Localizado em uma área desértica na margem ocidental de Tebas, o assentamento abrigava uma comunidade de trabalhadores altamente qualificados, cujo trabalho era essencial para preparar os sepultamentos dos faraós e decorar suas câmaras funerárias.

A comunidade contava com uma organização de trabalho bem definida. Os artesãos se dividiam em duas equipes, correspondentes ao lado esquerdo e ao lado direito da tumba, cada uma liderada por um capataz. Os escribas eram responsáveis por registrar as tarefas, as jornadas de trabalho e as ausências, além de manter contato com os responsáveis pela administração. Enquanto isso, outros trabalhadores forneciam os materiais e serviços necessários para sustentar a atividade da vila, desde o abastecimento de água e lenha até a vigilância da necrópole.

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Em troca de seu trabalho, os habitantes de Deir Almedina recebiam uma remuneração em espécie, baseada em entregas periódicas de grãos, com os quais elaboravam alimentos básicos como pão e cerveja, além de outros produtos de primeira necessidade. Para isso, dependiam diretamente da administração governamental encarregada de fornecer as rações.

O que acontecia quando o salário não chegava?

Quando as entregas atrasavam ou não atingiam as quantidades previstas, isso comprometia a alimentação dos trabalhadores e de suas famílias. A situação foi documentada no Papiro da Greve de Turim, um documento administrativo que registra os protestos dos trabalhadores durante o ano 29 do reinado de Ramsés III.

Isso ocorreu durante a estação da Semeadura, ou Peret, no calendário egípcio, entre meados de março e meados de julho. No dia 10 do segundo mês, os homens abandonaram seus postos de trabalho e atravessaram os limites da necrópole para reivindicar as rações que não haviam recebido. “Estamos com fome!”, proclamaram, segundo consta no papiro.

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Os grevistas dirigiram-se aos templos funerários da margem ocidental de Tebas, que, além de cumprirem uma função religiosa, desempenhavam um papel importante no armazenamento e na redistribuição de alimentos. Lá, reivindicaram os grãos que lhes eram devidos. O protesto surtiu efeito inicialmente, mas a solução foi apenas temporária. Diante da persistência do problema, os trabalhadores voltaram a interromper suas tarefas e exigiram que suas reivindicações chegassem até o faraó e o vizir.

Uma reivindicação que atravessou os séculos

Os protestos dos trabalhadores de Deir Almedina não respondiam a uma reivindicação abstrata, mas à necessidade de receber os alimentos a que tinham direito para sustentar suas famílias. Em uma sociedade onde a remuneração dependia de distribuições administradas pelo Estado, atrasos podiam colocar em risco a subsistência de toda uma comunidade.

Mas esse episódio também demonstra que os trabalhadores podiam se organizar coletivamente, interromper suas atividades e exigir das autoridades o cumprimento de suas obrigações.

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As grandes construções do Egito faraônico não foram apenas obra dos reis, mas o resultado do trabalho de pessoas com necessidades, preocupações e capacidade de ação. Graças aos documentos preservados, suas vozes chegaram até nós e nos permitem reconhecer, por trás dos túmulos monumentais, aqueles que também deixaram sua marca na História.

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