Ossos revelam primeira evidência arqueológica de gladiadores lutando contra ursos
Um urso-pardo provavelmente passou anos participando de espetáculos sangrentos num anfiteatro romano, revela novo estudo.
Fragmentos de ossos encontrados em uma escavação arqueológica na Sérvia revelam que ursos-pardos participavam de lutas contra gladiadores na Roma Antiga. Esses espetáculos sangrentos envolvendo animais já eram conhecidos, inclusive por registros escritos deixados pelos romanos, mas esta é a primeira prova direta da presença de ursos em arenas.
A descoberta também mostra que o predador provavelmente foi mantido em cativeiro por anos e que estava com uma infecção quando morreu.
Os ossos têm 1.700 anos e foram encontrados em 2016 em um local próximo ao anfiteatro de Viminacium, um importante sítio arqueológico na Sérvia que foi capital da província romana de Moesia. Agora, cientistas sérvios analisaram o achado e divulgaram suas descobertas em um artigo publicado no periódico Antiquity.
Trata-se de um crânio parcialmente esmagado de um urso-pardo (Ursus arctos). A análise do DNA indica que ele era macho e que era originário da própria região (e não importado de terras distantes, como às vezes acontecia no Império Romano).
O animal tinha cerca de seis anos quando morreu, estimaram os pesquisadores, e havia sofrido de uma fratura no osso frontal, na região da testa, causada possivelmente por uma lança. O ferimento, no entanto, não foi a causa da sua morte, já que havia sinais de que a fratura estava se recuperando.
Mas, usando exames de raio-X e tomografia computadorizada, os cientistas encontraram indícios de osteomielite – uma inflamação óssea – no crânio e nos dentes, indicando uma infecção possivelmente resultante da lesão.
Não se sabe se o urso morreu em batalha durante um espetáculo – é possível que ele tenha perecido para a doença enquanto estava em cativeiro num local próximo ao anfiteatro.
Os dentes do predador estavam danificados e desgastados, como se tivessem sido “raspados”. Isso é um sinal comumente encontrado em animais em cativeiro, que ficam presos em jaulas e tentam roer as grades. Por isso, os cientistas acreditam que o urso ficou aprisionado por anos – e provavelmente participou de muitas batalhas contra gladiadores e talvez outros animais.
Lutas de humanos e animais, incluindo ursos, são bem documentadas na historiografia romana, incluindo em textos e obras de arte. No mesmo anfiteatro da Sérvia foram encontrados ossos de um leopardo.