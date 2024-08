Paleontólogos descobrem dinossauro predador com sobrancelha característica

Quando os pesquisadores estudavam a distribuição de espécies de terópodes, grandes dinossauros bípedes e carnívoros, havia um mistério no mapa: quem vivia entre os alossauros da Europa e os metriacanthosaurus da China?

Vale lembrar que os dinossauros viveram quando os continentes ainda eram parcialmente grudados entre si: o que conhecemos hoje como a América do Norte e a Europa eram um território só, e ali viviam alossauros. A China tinha animais de tamanho semelhante, os metriacanthosaurus. Para os cientistas, fazia sentido que houvesse outros gigantes terópodes na região intermediária, entre a Europa Central e o Leste Asiático, mas até agora ninguém tinha encontrado a resposta.

Em 2006, os primeiros restos de um grande dinossauro foram encontrados no Quirguistão. Os pesquisadores levaram 17 anos para completar a escavação, tendo recuperado ossos do crânio, vértebras dorsais e pélvicas, fragmentos da cintura escapular dos membros anteriores e posteriores, bem como a cintura pélvica quase completa.

Ao montar o quebra-cabeça, concluíram se tratar de uma nova espécie: um dinossauro predador com cerca de 8 a 9 metros de comprimento que viveu há 165 milhões de anos. O estudo foi publicado na semana passada no Zoological Journal of the Linnean Society.

O Alpkarakush kyrgyzicus inaugura um novo gênero, e tem características até então desconhecidas. A mais marcante é a sua “sobrancelha”: o osso pós-orbital, do crânio, é extremamente saliente e indica a presença de um chifre nesse ponto.

A equipe também encontrou um segundo espécime, um pouco menor, do Alpkarakush kyrgyzicus no mesmo local. O exame da estrutura óssea interna revelou que o espécime grande era quase um adulto, com pelo menos 17 anos de idade, e certamente já sexualmente maduro, enquanto o indivíduo menor é um jovem.

“Essa descoberta preenche uma enorme lacuna em nosso conhecimento sobre os terópodes do Jurássico. Ela nos leva a novas e importantes percepções sobre a evolução e a biogeografia desses animais”, diz, em nota, Oliver Rauhut, primeiro autor do estudo.

Foram gerados modelos digitais fotogamétricos em 3D de todos os ossos relevantes do Alpkarakush. “Esses modelos agora estão disponíveis on-line e permitem que pesquisadores de todo o mundo realizem estudos de acompanhamento e façam impressões em 3D”, diz Oliver Wings, coautor do estudo e diretor do Museu de História Natural de Bamberg, na mesma nota.

O fóssil recebeu o nome de Alpkarakush, um pássaro gigante do poema mitológico Épico de Manas, que frequentemente ajuda os heróis em momentos críticos. O nome da espécie “kyrgyzicus” refere-se diretamente à República do Quirguistão, a origem do novo dinossauro predador.

O Alpkarakush kyrgyzicus pode até mesmo se tornar o primeiro esqueleto original de dinossauro a ser exibido no Quirguistão: os pesquisadores aguardam financiamento e apoio para executarem uma reconstrução com os ossos originais no Museu Histórico Nacional em Bishkek.

