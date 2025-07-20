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História

Pegadas fósseis em Portugal revelam estratégia de caça inusitada dos neandertais

Rastros de 80 mil anos foram encontrados em praias do Algarve.

Por Bruno Carbinatto 20 jul 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h24
Fotografia das pegadas de hominídeos em depósitos costeiros do Pleistoceno.
 (Scientific Reports (2025)/Reprodução)
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Pegadas fósseis em Portugal revelam estratégia de caça inusitada dos neandertais Priorizar nos meus resultados Google

Há cerca de 80 mil anos, um grupo de neandertais saiu para caçar em uma praia onde hoje é a região do Algarve, no extremo sul de Portugal. Agora, as pegadas fossilizadas dessa aventura foram analisadas por cientistas – e elas revelam uma caçada em família em uma região propícia para emboscar presas desavisadas.

Num novo estudo publicado no periódico

Scientific Reports, cientistas descrevem dois novos achados: uma única pegada fossilizada encontrada na Praia do Telheiro, que data de cerca de 82 mil anos atrás, e um rastro de várias pegadas na praia de Monte Clérigo, de 78 mil anos atrás. Nesta época, o único hominídeo que habitava a Península Ibérica era o neandertal – os sapiens só chegariam cerca de 40 mil anos depois.

O rastro encontrado em Monte Clérigo é interessante: preserva as pegadas de três indivíduos diferentes. Com base nas suas características, os pesquisadores concluíram que o primeiro neandertal era um adulto, provavelmente homem, com cerca de 1,70 metro. O segundo indivíduo era uma criança, entre sete e nove anos de idade; o terceiro era ainda mais novo, com menos de dois anos. A presença de idades variadas indica uma possível família, provavelmente próxima de algum acampamento neandertal.

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Mas não só: no mesmo local estavam pegadas fossilizadas de artiodáctilos, o grupo de mamíferos que inclui veados e cabras. Por isso, os pesquisadores concluíram que os rastros revelavam uma provável caçada em família.

O ambiente litorâneo seria propício para a caçada: os neandertais poderiam usar as dunas de areia para se aproximarem das presas sem que elas os vissem, garantindo uma emboscada de surpresa, sugerem os pesquisadores.

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“Este estudo fornece a primeira evidência direta da atividade neandertal na costa atlântica portuguesa, revelando o uso do ambiente de dunas para locomoção e, possivelmente, para a caça”, escrevem os cientistas no artigo.

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A pesquisa foi liderada por cientistas da Universidade de Lisboa e da Universidade de Coimbra, com participação de outros pesquisadores internacionais. 

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TAGS:
arqueologia
fóssil
HOMEM DE NEANDERTAL
Neandertal
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