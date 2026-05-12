A uma semana da convocação para a Copa do Mundo de 2026, vale relembrar essa história.

Em 1958, Pelé (1940-2022) tornou-se o mais jovem jogador a disputar uma Copa do Mundo. No início do torneio, em 8 de junho daquele ano, ele tinha 17 anos, 7 meses e 17 dias de idade.

Entrou em campo apenas na terceira partida de 1958, contra a União Soviética. Marcou 6 gols no torneio, incluindo 2 na final contra a anfitriã Suécia.

Durante anos, Pelé deteve o recorde de mais jovem convocado pela Canarinho. Mas isso mudou com a ida de Jonas Eduardo Américo (1949- ), conhecido como Edu, para a Copa de 1966, na Inglaterra.

A matemática por trás da bola da Copa do Mundo

Continua após a publicidade

Ponta esquerda (atacante que joga mais por esse lado do campo), Edu tinha só 16 anos quando embarcou para a Copa. No início da competição, estava a menos de um mês de completar 17. Um recorde mundial que segue até hoje.

Ao contrário de Pelé, contudo, Edu não jogou naquele ano. Foi uma péssima campanha da seleção brasileira, diga-se: com uma preparação desorganizada e Pelé machucado, perdemos duas das três partidas iniciais (contra Hungria e Portugal) e caímos na fase de grupos.

Edu foi convocado mais duas vezes: em 1970 e 1974. Para a Copa de 1970 (nosso tricampeonato), foi titular durante toda a fase de classificação para o torneio. Mas uma mudança de técnicos (João Saldanha por Zagallo) a poucos meses do torneio mudou o esquema tático. Edu jogou, mas era reserva. No seu lugar entrou Rivellino, que jogou no ataque com Pelé, Tostão e Jairzinho.

Continua após a publicidade

Nascido no interior de São Paulo, o ponta foi descoberto pelo próprio Pelé e levado ao Santos com apenas 14 anos. No clube, conquistou diversos troféus e marcou 184 gols em 584 jogos. É o sexto maior jogador do Santos em número de partidas e o sétimo maior artilheiro do time.

Como Edu ficou no banco de reservas em 1966, Pelé manteve por anos o título de mais jovem a, de fato, jogar uma Copa. Isso durou até a Copa de 1982, na Espanha. Norman Whiteside, da Irlanda do Norte, entrou em campo com 17 anos e 41 dias de vida, alguns meses a menos que o Rei. Whiteside permanece até hoje como o mais novinho a disputar uma partida de Copa.

Mas tem algo que ninguém tirou do Brasil (e vai custar a tirar): temos o primeiro e o segundo jogadores mais jovens a vencer uma Copa: respectivamente, Pelé e Ronaldo Fenômeno. Ambos ergueram a taça antes dos 18.

Continua após a publicidade

Um título mundial antes de tirar carteira de motorista. Nada mal.

Fonte: Fifa, Santos FC e livro Almanaque no Brasil nas Copas.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Continua após a publicidade