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História

Por que as potências mundiais disputam há mais de um século essas minúsculas ilhas do Pacífico?

Elas pertenceram ao Império Espanhol, foram vendidas à Alemanha, tomadas pelo Japão e ocupadas pelos EUA. Hoje, estão no meio da queda de braço com a China.

Por Felipe van Deursen 15 out 2026, 18h00
Ilustração com fundo azul quadriculado, sobreposto por círculos com texturas e imagens em preto e branco. Da esquerda para a direita, um mapa antigo, uma mancha preta abstrata, um capacete de mergulho, uma bússola e um globo terrestre. Coordenadas geográficas 82° 43 16 e 47° 16 12 aparecem na imagem
 (Getty Images/Cristielle Luise/Montagem sobre reprodução)
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o final do século 19, o Império Espanhol, que já havia sido o mais poderoso do mundo, dava seus últimos suspiros. Já sem suas maiores colônias na América Latina, todas independentes, a Espanha entrou em guerra contra uma potência emergente, os EUA, em 1898. Saiu derrotada e ainda perdeu o controle de Cuba, Porto Rico, Filipinas e Guam.

Cuba virou um protetorado norte-americano. Depois conquistou a independência, mas Washington manteve o direito de intervir na política interna até 1934 – e ainda pegou para si a Base Naval de Guantánamo. As Filipinas só se livraram do domínio ianque em 1946. Porto Rico é, até hoje, um território que pertence aos EUA, assim como Guam, a maior das Ilhas Marianas, na Micronésia (uma região do Oceano Pacífico).

A perda das Filipinas significou também que as possessões espanholas que eram administradas a partir de Manila ficaram ingovernáveis. O Pacífico se tornou distante demais de Madri. Então, em 1899, a Espanha decidiu vender o que restava de seus domínios na região a outra das potências que estavam em ascensão na época, a Alemanha.

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Pelo tratado, o Império Alemão assumia o controle das Ilhas Carolinas, a nordeste da Nova Guiné, e das Ilhas Marianas do Norte, entre Filipinas e Japão. Elas se juntaram às Ilhas Marshall e a Naoero (antigamente chamada de Nauru), outros territórios germânicos no Pacífico, o que dava a Berlim o poder sobre uma imensa área no oceano.

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Porto Rico é uma colônia dos EUA?

Porém, essa realidade não durou muito. Em 1914, a Primeira Guerra estourou na Europa, mas ela não era “mundial” só no nome. A Entente, grande coalizão militar da época, fez com que os alemães, ao enfrentarem franceses e britânicos, ganhassem também um inimigo no Pacífico: outra potência em ascensão, o Japão.

Mergulhada na guerra de trincheiras na Europa, a Alemanha não teve como segurar seus novos territórios insulares. O Império do Japão, com facilidade, abocanhou as Marianas do Norte, as Carolinas e as Marshall. Com o fim da guerra – alemães derrotados, e japoneses do lado vencedor –, a situação foi oficializada. Em 1919, a Liga das Nações, antecessora da ONU, colocou todas elas sob o Mandato do Pacífico Sul, território administrado pelo Japão.

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Os EUA ficaram apreensivos com a situação. O Japão estivera do mesmo lado na guerra, mas isso não queria dizer muito. O presidente norte-americano, Woodrow Wilson, estava preocupado com as intenções de Tóquio. “Queria cercar as bases militares norte-americanas nas Marianas do Sul e em Guam, transformando o oeste do Pacífico em um lago japonês?”, escreveu Timothy Maga, especialista nas relações nipo-americanas, em um artigo na revista científica Diplomatic History. “Teria ambições ainda maiores, como usar essas cadeias de ilhas como trampolim para desafiar a presença dos EUA no Havaí?”

O Japão havia garantido aos EUA que sua presença nessas ilhas seria temporária, apenas para ajudar no esforço de guerra. Mas logo o país mudou de ideia e decidiu que a posse era definitiva.

As preocupações ganharam corpo quando o Japão transformou Jaluit, um atol nas Ilhas Marshall, em uma base militar. Jaluit fica a cerca de 4 mil km do Havaí e de Guam. Pode parecer uma enormidade, mas, nas dimensões do maior oceano do mundo, isso não é muito. O suficiente para ameaçar a supremacia norte-americana no Pacífico, ainda mais porque os EUA ainda controlavam as Filipinas, que ficavam, assim, mais isoladas.

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Outro arquipélago, Yap, nas Carolinas, virou motivo de crise. Desde os tempos alemães, Yap era um centro estratégico de comunicação, base de conexão para cabos telegráficos. Os EUA temiam que o Japão pudesse, com isso, dificultar seu acesso às Filipinas. A questão de Yap, no início dos anos 1920, acabou resolvida, e a imprensa e os políticos da época viam o belicismo em torno dela como algo tolo e insensato. “Mas o estado contínuo das relações precárias entre americanos e japoneses sugeria que uma crise futura era possível”, lembra Maga.

Em dezembro de 1941, esses temores se concretizaram. O Império do Japão invadiu a Tailândia, atacou possessões britânicas (Malásia, Hong Kong e Singapura) e bombardeou a base norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, levando a Segunda Guerra Mundial ao Pacífico. O conflito durou até agosto de 1945, quando o país, derrotado, se rendeu.

O legado

Essas ilhas do Pacífico tiveram que lidar com o domínio de três potências estrangeiras no espaço de menos de 20 anos, mas a relevância delas era apenas marginal tanto para a Espanha quanto para a Alemanha e o Japão. Na Segunda Guerra, isso mudou um pouco de figura, porque algumas delas foram palco de batalhas importantes no conflito, como Saipan e Tinian, nas Marianas do Norte, e Palau, nas Carolinas.

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A vitória dos EUA na guerra mudou mais uma vez o controle na região. As Ilhas Marianas atualmente se dividem em Marianas do Norte e Guam (ambos territórios não incorporados dos EUA – o mesmo status de Porto Rico). Já as Ilhas Carolinas viraram Micronésia e Palau – assim como as Ilhas Marshall, são países soberanos, mas dependentes do auxílio econômico dos EUA. De todos, o único que desenvolveu uma economia que não está presa aos ianques é Naoero.

Hoje, a posição estratégica de algumas dessas ilhas continua mobilizando as potências. É o caso de Palau. Desde que conquistou a independência, em 1994, o país manteve laços estreitos com os norte-americanos, como acesso militar exclusivo. A proximidade de Taiwan fez com que os governos criassem parcerias estratégicas – Palau é dos poucos países que reconhecem a independência da ilha (para a maior parte da comunidade internacional, Brasil incluso, Taiwan faz parte da China).

Por isso, nos últimos anos o governo chinês tem feito pressão para afastar Palau de Taiwan, o que inclui até o boicote ao turismo no arquipélago. Os chineses, que há dez anos eram metade dos visitantes de Palau, pararam de ir, porque as agências da China teriam sido obrigadas a suspender a venda de pacotes para lá.

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Graeme Smith, professor da Universidade Nacional Australiana e especialista em relações internacionais no Pacífico, escreveu em um artigo que o micropaís de 18 mil habitantes tem importância crucial no tabuleiro geopolítico. Para ele, a possibilidade de Palau mudar de lado criou um clima de paranoia em Washington.

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