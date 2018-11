É que a Rússia ainda adotava o calendário juliano em 1917, ano da Revolução. O sistema foi criado pelo matemático egípcio Sosigenes em 46 a.C. a pedido de Júlio César, com 365 dias e 6 horas, divididos em 12 meses.

Para completar essas 6 horas, os romanos inventaram um dia complementar a cada quatro anos. Estavam criados os anos bissextos. O Problema é que não são exatamente 6 horas, mas 5 horas, 48 minutos e 50 segundos. Parece pouco, mas esses 11 minutos e 10 segundos já tinham somado 10 dias de diferença entre a época de Júlio César até os tempos do papa Gregório 13 (1502–1585). Ou seja: uma diferença de dez dias entre a data real, que é perfeitamente mensurável pela posição do Sol ao longo do ano, e o dia que aparecia nos calendários.

Em 1582, o papa mandou acertar as contas: fez o calendário saltar dez dias para a frente. O dia seguinte a 4 de outubro de 1582, então, não foi o 5. Mas o dia 15 de outubro. Dez dias foram cortados da existência, e a folhinha voltou a bater com a realidade.

Para manter a calibragem, a equipe papal diminuiu a quantidade de anos bissextos. Para visualizar melhor, entenda que, quanto menos dias tem um ano, mais cedo o ano seguinte chega na folhinha. Por isso o dia extra freia o calendário, em vez de adiantá-lo.

O novo sistema cortava três anos bissextos a cada 400 anos. Por exemplo: 1700, 1800 e 1900 deixaram de ser bissextos (deveriam ter sido pelo calendário Juliano). Já o ano 2000, você deve se lembrar, foi bissexto – tal qual serão os de 2400, 2800, 3200… Estava criado o Calendário Gregoriano.

Esse acerto dos bissextos parece só um detalhe. Mas não. Ele aumentou absurdamente a sincronia entre o calendário da folhinha e o real, marcado pela posição do Sol. O ano real tem 365,2423 dias. O ano médio do Calendário Gregoriano tem 365,2425 dias. O Calendário Juliano, para comparar, tinha 365,25 dias. Para efeitos práticos: enquanto o calendário de Júlio César acumulava um dia de erro a cada 128 anos, o do Papa Gregório tem a imprecisão de um dia a cada 7.700 anos. Pode relaxar.

A Rússia, enfim, só adotou o Calendário Gregoriano em 1918. Àquela altura, a diferença entre a folhinha e a realidade já somava 13 dias. A Revolução tinha acontecido no dia 25 de outubro. Mas o dia real era 7 de novembro. A atualização para o calendário novo fez a correção. Mesmo assim, o que não falta na Rússia é “Avenida 25 de Outubro”, “Praça 25 de Outubro”, “Parque dos Heróis de Outubro”. Certas coisas, afinal, ficam para sempre como estavam. Estejam certas ou erradas.