Por que ‘Indiana Jones’ é a melhor e pior coisa que já aconteceu à arqueologia

Stephan Blum é pesquisador associado do Instituto de Pré-História, Proto-História e Arqueologia Medieval da Universidade de Tübingen, na Alemanha. O texto a seguir foi originalmente publicado no site The Conversation, que reúne artigos escritos por pesquisadores. Vale a visita.

Quando arqueólogos egípcios anunciaram a descoberta de uma “cidade dourada perdida” perto de Luxor, no Egito, em 2021, as manchetes explodiram em todo o mundo: Tesouro. Revelação. Um achado que só acontece uma vez a cada século.

Para os arqueólogos, no entanto, o aspecto mais notável não foi o ouro que ainda não havia dado as caras, mas a rapidez com que a história foi transformada em uma aventura. Anos de levantamentos, mapeamento estratigráfico e análise de cerâmicas quase não foram mencionados.

A arqueologia é uma das raras disciplinas em que a cultura popular não reflete simplesmente a compreensão do público, mas a produz ativamente. Muitas pessoas entram em contato com a arqueologia não por meio de relatórios de escavações ou catálogos de museus, mas por meio de um homem de chapéu fedora estalando um chicote em uma tumba iluminada por tochas.

Em minhas discussões sobre arqueologia e cultura popular na Universidade de Tübingen, isso fica imediatamente claro. Os alunos raramente chegam com expectativas moldadas por relatórios de sítios arqueológicos ou literatura especializada — eles chegam com “Indiana Jones”.

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A arqueologia como aventura

A ideia da arqueologia como aventura é anterior à própria disciplina. Ela surgiu a partir das explorações coloniais do século XIX, quando o passado era tratado menos como conhecimento e mais como saque. Sítios antigos eram vistos como reservatórios de objetos exóticos a serem extraídos e exibidos. Ainda antes disso, no século XVII, viajantes como Cornelis de Bruyn voltavam do Levante – região geográfica que engloba o que hoje são a província de Hatay, na Turquia, Síria, Líbano, Israel, Palestina e Jordânia, além de alguma vezes a Cilícia, Chipre e a Península do Sinai – como pequenas celebridades.

A literatura de aventura vitoriana — com destaque para As Minas do Rei Salomão (1885), de H. Rider Haggard — apresentava paisagens distantes como cenários para riquezas ocultas e civilizações perdidas. Mesmo quando a arqueologia se tornou uma disciplina acadêmica, ela permaneceu entrelaçada a essa narrativa. Os museus exibiam artefatos como fragmentos espetaculares de mundos desaparecidos, frequentemente separados de seu contexto arqueológico.

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A literatura popular ampliou essa lógica. O livro Deuses, Túmulos e Estudiosos (1949), de C.W. Ceram, transformou a pesquisa arqueológica em uma sequência de descobertas dramáticas. Ele convidou os leitores a vivenciar a escavação como uma série de momentos de revelação. Ao fazer isso, ajudou a consolidar uma forma narrativa específica: a arqueologia como um encontro heroico com o passado, impulsionado por indivíduos excepcionais e achados espetaculares.

O cinema amplificou e padronizou isso. De A Múmia (1932) a Os Caçadores da Arca Perdida (1981) e, posteriormente, Tomb Raider (1996) e Assassin’s Creed (2007), a arqueologia tornou-se um gênero reconhecível, definido por câmaras secretas, armadilhas e heroísmo solitário.

A persistência da narrativa de aventura não é difícil de explicar. A arqueologia lida com material inerentemente cativante: objetos, ruínas, restos mortais. A mídia popular seleciona seus momentos mais cinematográficos — o túmulo desenterrado, a inscrição decifrada, o artefato reluzente — e os apresenta como se fossem a própria história.

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Nos filmes de Indiana Jones, o conhecimento surge por meio de revelações. Uma câmara secreta se abre. Um mistério é desvendado. O passado parece ter estado esperando para ser descoberto. Mas a arqueologia real funciona quase ao contrário.

Além de Hollywood

Anos dedicados a documentar paredes em ruínas, fragmentos frágeis de cerâmica e traços tênues de assentamentos raramente produzem momentos espetaculares. O trabalho de campo geralmente ocorre em condições difíceis, sob calor, poeira ou lama, e se desenvolve por meio de medições, registros e interpretações. O conhecimento é construído, não descoberto, e depois discutido, revisado e, às vezes, abandonado. A narrativa de aventura apaga esse processo.

A chamada “cidade dourada perdida” de Áton ilustra essa tensão. Anunciada como uma das descobertas mais significativas no Egito em décadas, ela gerou manchetes em todo o mundo antes mesmo que uma análise substancial tivesse sido publicada. O próprio rótulo “dourada” permaneceu sem explicação. A revelação circulou amplamente; a produção de conhecimento que se seguiu permaneceu lenta e em andamento.

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O modelo de aventura também traz implicações éticas. Questões de propriedade, restituição e patrimônio indígena se encaixam de forma incômoda em uma estrutura que trata artefatos como objetos a serem encontrados, em vez de evidências inseridas em contextos culturais e políticos vivos. A figura do escavador ocidental solitário recuperando passados perdidos tem uma genealogia colonial que a arqueologia contemporânea continua a enfrentar.

As plataformas digitais intensificam ainda mais essas dinâmicas. O Instagram e o TikTok privilegiam o imediatismo visual e valorizam os momentos de descoberta em detrimento do trabalho interpretativo de longo prazo. A visibilidade algorítmica tende a favorecer o espetáculo, não o processo.

Mas o mito da aventura não é simplesmente um erro a ser corrigido. Descartá-lo totalmente seria não compreender sua função cultural.

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Arqueologia e imaginação pública

Sem Indiana Jones, muitas pessoas raramente pensariam no passado humano remoto. A frequência a museus, o financiamento para pesquisas e o interesse dos estudantes são, em parte, sustentados por uma imaginação cultural na qual a arqueologia é importante o suficiente para ser empolgante.

No ensino, essa dinâmica é familiar. Os alunos costumam chegar atraídos pela arqueologia cinematográfica, mas muitos partem envolvidos por algo totalmente diferente: a percepção de que o fragmento mais despretensioso de um pote quebrado ou de um objeto desgastado pode reformular a compreensão histórica.

Há também uma dimensão reflexiva nessa história. Os próprios arqueólogos participam da construção das narrativas que circulam sobre seu trabalho. Comunicados à imprensa anunciando “cidades perdidas” ou “descobertas que acontecem uma vez a cada século” não são de autoria de Hollywood. A tensão entre a comunicação pública e a precisão acadêmica é inerente à disciplina.

A maioria das pessoas nunca lerá um relatório de escavação. Sua compreensão da arqueologia é moldada por meio de histórias, não de documentação técnica.

Indiana Jones teria dificuldade em obter uma licença de escavação nos dias de hoje. A maioria das descobertas arqueológicas ocorre longe de templos em ruínas — na análise comparativa, na reavaliação computacional de conjuntos de dados históricos, no lento aperfeiçoamento do consenso acadêmico. Mas a precisão por si só não determina a influência cultural.

O mito da aventura comprime um processo complexo, distribuído e muitas vezes invisível em uma narrativa que pode ser reconhecida à primeira vista. Ele obscurece grande parte do que é a arqueologia, mas também mantém seu lugar no imaginário público.

A questão mais difícil é o que a arqueologia decide fazer com a atenção que gera — e que tipos de histórias ela conta uma vez que a porta tenha sido aberta.

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