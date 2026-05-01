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Introdução O maior tesouro de moedas da Era Viking já registrado na Noruega, com quase 3.000 peças, foi descoberto por detectoristas de metal. O achado, apelidado de “Tesouro de Mørstad”, revela moedas de diversas origens e “hacksilver”, indicando uma nova hipótese sobre a riqueza local. Entenda os segredos desse tesouro milenar.

Principais Tópicos





Maior tesouro de moedas da Era Viking na Noruega, com 2.970 peças, foi encontrado por detectoristas. Moedas datam de importantes reinados europeus e revelam ausência de moeda norueguesa até 1050. Além das moedas, foram achados fragmentos de “hacksilver” (prata cortada), usados como forma de pagamento. A principal hipótese sugere que a riqueza é fruto de acúmulo local, e não de saques vikings. A região do achado abrigava uma intensa produção de ferro, o que pode explicar o excedente de prata.

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O maior tesouro de moedas da Era Viking já registrado na história da Noruega foi encontrado recentemente em uma fazenda do país. Ao todo, mais de 2.970 moedas foram reveladas com a ajuda de detectores de metal simples – os mesmos equipamentos usados para procurar objetos perdidos na praia.

No dia 10 de abril, dois entusiastas da exploração usando detectores de metal, Rune Sætre e Vegard Sørlie, examinavam uma propriedade rural no leste da Noruega. O hobby foi interrompido quando encontraram 19 moedas antigas no local – a dupla então percebeu que aquele poderia ser um achado histórico.

Eles então acionaram arqueólogos da região, que passaram a auxiliar nas buscas. A partir daí, novas moedas começaram a surgir – e não pararam mais. O tesouro quebrou todos os recordes nacionais.

O conjunto foi apelidado de Tesouro de Mørstad, em referência à fazenda onde foi encontrado. As moedas foram levadas ao Museu de História Cultural de Oslo, responsável por sua catalogação e análise.

Segundo a equipe do museu, as moedas foram cunhadas em diversos locais: na Dinamarca, na própria Noruega e, principalmente, na Inglaterra e na Alemanha. Isso ocorre porque, até cerca de 1050, a Noruega ainda não possuía uma moeda própria, o que fazia com que moedas estrangeiras predominassem na região.

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As peças datam dos reinados de Etelredo II da Inglaterra (governou de 978 a 1016), Canuto II (rei da Dinamarca, Inglaterra e Noruega entre 1016 e 1035), Otto III (imperador romano-germânico de 996 a 1002) e Harald Hardrada (rei da Noruega entre 1046 e 1066, responsável pela criação da moeda nacional).

É provável que as moedas tenham sido enterradas justamente no período em que a cunhagem norueguesa começava a se estabelecer, levando ao desuso das moedas estrangeiras.

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Os desenhos nas moedas são variados, e cada um carrega seu próprio significado. Há exemplares com cruzes, rostos de reis e representações de templos. Algumas, inclusive, apresentam sinais de modificação para uso como joias. O estado de conservação é impressionante, devido às características do solo da região.

Além das moedas, também foram encontrados fragmentos de prata, como joias e broches, que eram utilizados como forma de pagamento.

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Mas por que tantas moedas e tanta prata no mesmo lugar? Para responder essa pergunta com precisão, ainda são necessárias novas pesquisas e escavações.

Até agora, a principal hipótese dos pesquisadores é que esse tesouro se trata de riquezas acumuladas localmente, e não fruto dos famosos saques vikings que aterrorizavam a Europa medieval.

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Estudos anteriores indicam que essa região abrigou uma intensa produção de ferro entre os anos 900 e 1200, em escala quase industrial. O metal era extraído de pântanos, processado e, então, comercializado com outras partes da Europa. A nova hipótese acredita que essa produção deixava excedentes, o que explicaria o acúmulo de prata por lá.

As escavações ainda não foram concluídas, e a equipe segue em busca de mais moedas ou outros achados históricos. Por isso, parte da fazenda está agora com acesso restrito e sob vigilância.

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