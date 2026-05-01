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História

Quase 3 mil moedas: detector de metal revela maior tesouro viking da Noruega

Uma fazenda esconde o mais valioso conjunto de artefatos da Era Viking no país, com joias e moedas produzidas em várias partes da Europa.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 1 Maio 2026, 16h00 | Atualizado em 5 Maio 2026, 10h53
Fotografia do maior tesouro de moedas da história da Noruega consiste principalmente em moedas inglesas (anglo-saxônicas) e alemãs, além de algumas dinamarquesas e norueguesas. Entre elas, encontram-se moedas cunhadas sob os reinados de Canuto, o Grande, Etelredo II, Oto III e Haroldo Hardrada.
 (Innlandet County Authority./Divulgação)
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O maior tesouro de moedas da Era Viking já registrado na história da Noruega foi encontrado recentemente em uma fazenda do país. Ao todo, mais de 2.970 moedas foram reveladas com a ajuda de detectores de metal simples – os mesmos equipamentos usados para procurar objetos perdidos na praia.

No dia 10 de abril, dois entusiastas da exploração usando detectores de metal, Rune Sætre e Vegard Sørlie, examinavam uma propriedade rural no leste da Noruega. O hobby foi interrompido quando encontraram 19 moedas antigas no local – a dupla então percebeu que aquele poderia ser um achado histórico.

Eles então acionaram arqueólogos da região, que passaram a auxiliar nas buscas. A partir daí, novas moedas começaram a surgir – e não pararam mais. O tesouro quebrou todos os recordes nacionais.

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O conjunto foi apelidado de Tesouro de Mørstad, em referência à fazenda onde foi encontrado. As moedas foram levadas ao Museu de História Cultural de Oslo, responsável por sua catalogação e análise.

Segundo a equipe do museu, as moedas foram cunhadas em diversos locais: na Dinamarca, na própria Noruega e, principalmente, na Inglaterra e na Alemanha. Isso ocorre porque, até cerca de 1050, a Noruega ainda não possuía uma moeda própria, o que fazia com que moedas estrangeiras predominassem na região.

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Fotografia do Rune Sætre, um dos dois detectoristas que encontraram o tesouro, verifica um sinal no local da descoberta.
(Anne Engesveen, Innlandet County/Divulgação)

As peças datam dos reinados de Etelredo II da Inglaterra (governou de 978 a 1016), Canuto II (rei da Dinamarca, Inglaterra e Noruega entre 1016 e 1035), Otto III (imperador romano-germânico de 996 a 1002) e Harald Hardrada (rei da Noruega entre 1046 e 1066, responsável pela criação da moeda nacional).

É provável que as moedas tenham sido enterradas justamente no período em que a cunhagem norueguesa começava a se estabelecer, levando ao desuso das moedas estrangeiras.

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Os desenhos nas moedas são variados, e cada um carrega seu próprio significado. Há exemplares com cruzes, rostos de reis e representações de templos. Algumas, inclusive, apresentam sinais de modificação para uso como joias. O estado de conservação é impressionante, devido às características do solo da região.

Fotografia de uma moeda do tesouro de Mørstad, perto de Rena, mostrando um rei de perfil. Na inscrição, lê-se o nome do rei: EDELRED.
(May-Tove Smiseth, Innlandet County/Divulgação)

Além das moedas, também foram encontrados fragmentos de prata, como joias e broches, que eram utilizados como forma de pagamento. 

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Fotografia de fragmento de um broche de prata, também conhecido como
(Innlandet County/Divulgação)

Mas por que tantas moedas e tanta prata no mesmo lugar? Para responder essa pergunta com precisão, ainda são necessárias novas pesquisas e escavações.

Até agora, a principal hipótese dos pesquisadores é que esse tesouro se trata de riquezas acumuladas localmente, e não fruto dos famosos saques vikings que aterrorizavam a Europa medieval.

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Estudos anteriores indicam que essa região abrigou uma intensa produção de ferro entre os anos 900 e 1200, em escala quase industrial. O metal era extraído de pântanos, processado e, então, comercializado com outras partes da Europa. A nova hipótese acredita que essa produção deixava excedentes, o que explicaria o acúmulo de prata por lá.

As escavações ainda não foram concluídas, e a equipe segue em busca de mais moedas ou outros achados históricos. Por isso, parte da fazenda está agora com acesso restrito e sob vigilância.

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TAGS:
arqueologia
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História
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