Quem foi o verdadeiro São Patrício, que dá nome ao feriado irlandês?

No dia 17 de março, os irlandeses comemoram o Dia de São Patrício. É o feriado nacional que celebra o padroeiro da Irlanda, como a festa brasileira do Dia de Nossa Senhora Aparecida em 12 de outubro. Em países de tradição católica, é comum ter um padroeiro, que é como são chamados os santos protetores daquela região.

Hoje em dia, a festança de 17 de março envolve chapéus verdes, símbolos nacionais como trevos e leprechauns, cerveja verde e até um rio tingido de verde, que é a forma de Chicago de prestar homenagem à cultura irlandesa. Mas quase nada disso tem a ver com o santo que dá nome à festa, que morreu no dia do feriado, talvez no ano de 461.

Para começar, ele nem era irlandês, e muitas das lendas relacionadas a São Patrício não tem registro na tradição católica ou nos documentos do quinto século que sobreviveram.

Conheça quem foi o santo católico que trabalhou para evangelizar a Irlanda e entenda como o Dia de São Patrício passou de um feriado religioso a uma festa de arromba celebrada não só na Irlanda, mas em diversos países com imigrantes irlandeses.

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Quem foi São Patrício

Não se sabe quando Patrício nasceu, mas alguns estudiosos costumam falar de uma data por volta de 387. Seu local de nascimento também não é certo, mas ele provavelmente é originário do vilarejo de Banwen, no sul do País de Gales.

A infância de Patrício se deu durante os últimos anos de domínio romano na Grã-Bretanha. Seu pai provavelmente era um senador e coletor de impostos para Roma, e seu avô era um sacerdote cristão (sim, os padres podiam ter filhos: o celibato só foi instituído na Igreja Católica no século 12).

Patrício e seus vizinhos foram capturados aos 16 anos por piratas irlandeses e levados para a ilha da Irlanda como escravos. Ele mesmo conta isso, em seu livro Confissão de São Patrício. Ele passou seis anos longe de casa, trabalhando como pastor de ovelhas e orando enquanto cuidava do rebanho. Esse foi o momento essencial de desenvolvimento espiritual e cultural de Patrício: ele conheceu as tradições irlandesas e passou a valorizar a religião que tinha herdado dos pais.

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Depois de escapar da escravidão e voltar para a Grã-Bretanha, Patrício continuou seus estudos sobre o cristianismo e virou um bispo. Era de se imaginar que o trauma da escravidão seria o suficiente para deixar Patrício longe da ilha até o fim de sua vida, mas não foi o que aconteceu. Ele sentiu que tinha a missão de converter os irlandeses.

A vida de missionário não foi fácil: ele apanhou, foi perseguido e arriscou voltar para a escravidão de sua juventude algumas vezes. Mas parece que deu certo: ele escreve que batizou milhares de pessoas e planejou converter até seus antigos escravizadores. Depois de três décadas, praticamente o país inteiro havia sido convertido.

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Algumas das lendas mais difundidas sobre São Patrício apareceram séculos depois: tem gente que diz que ele protegeu a Irlanda jogando todas as cobras do país no mar. Isso nunca aconteceu porque simplesmente não havia cobras na Irlanda pré-moderna. O milagre provavelmente foi copiado da vida de outro santo.

Outra história apócrifa sobre São Patrício tem tudo a ver com a festa de 17 de março: o trevo, símbolo nacional da Irlanda, teria sido usado por ele para explicar a doutrina da Trindade para os irlandeses.

A professora Lisa Bitel, especialista em Irlanda Medieval, escreveu um artigo mostrando que os trevos eram uma tradição vulgar dos irlandeses, e só foram mencionados pela primeira vez em 1684. Tudo é verde no Dia de São Patrício por causa dos trevos.

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Como surgiu a festa

Hoje, a Irlanda continua majoritariamente católica: 69% da população se identifica com a religião, de acordo com o censo de 2022. O segundo lugar na lista ficou com os não-religiosos, que representam 14% da população. Outras vertentes do cristianismo são seguidas por só 7% da população.

Apesar das estatísticas, a festa como é conhecida hoje não tem muito a ver com religião. Os imigrantes irlandeses, especialmente aqueles que foram para os Estados Unidos, começaram a usar a data para celebrar a cultura da Irlanda.

Boston teve seu primeiro desfile do Dia de São Patrício em 1737, e a comunidade irlandesa de Nova Iorque começou a celebrar o feriado com demonstrações públicas em 1762.

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Essas celebrações estadunidenses só aumentaram no século 20, e foi a partir delas que a festa passou a ser comemorada ao redor do mundo – até na Irlanda, que adaptou suas celebrações ao padrão norte-americano de Dia de São Patrício para atrair turistas e começou a realizar desfiles só em 1903, quando a data se tornou um feriado público.

Dá para participar da celebração irlandesa em alguns pubs no Brasil, mas vale lembrar: pegue leve na festança, porque aqui não é feriado.