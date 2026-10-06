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Introdução Arqueólogos alemães revelaram um templo romano dedicado a Marte e outros achados surpreendentes nas montanhas Taunus. Escavações em Kapersburg desvendaram uma estátua do deus da guerra, uma estatueta de Vitória e até fornos de pão, reescrevendo a história da ocupação romana e pós-romana na região.

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Templo romano dedicado a Marte descoberto nas montanhas Taunus, Alemanha. Escavações revelam estátua de Marte, inscrição e estatueta da deusa Vitória. Achados incluem fornos de pão, indicando práticas artesanais inéditas na área. Vestígios sugerem ocupação do local pelos alamanos após a retirada romana. Peças estão bem conservadas devido à falta de agricultura na região.

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As montanhas Taunus, ao norte de Frankfurt, na Alemanha, são conhecidas pela beleza natural. Elas também abrigam construções históricas, como castelos, fortalezas e antigas cidades. Algumas são tão antigas que remontam ao Império Romano, que ocupou a região entre o século 1 e 3 e construiu grandes muralhas para defender a fronteira do território contra grupos germânicos.

Um dos fortes mais bem preservados da região é o de Kapersburg, que foi usado ao longo do século 2 até meados do século 3. O local foi abandonado durante a Queda dos Limes, marco histórico de quando os romanos começaram a desocupar suas fronteiras.

Ao lado Kapersburg havia um vicus, um assentamento que servia de moradia para comerciantes e famílias, que não havia sido estudado com profundidade ainda. Agora, um novo estudo traz os resultados de escavações iniciadas em 2024.

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Por se tratar de uma região arborizada e com colinas, o local não costuma ser utilizado para agricultura, o que fez com que as peças estivessem muito bem conservadas. Não foi uma grande surpresa quando, a poucos centímetros do solo, os pesquisadores se depararam com vestígios arqueológicos romanos.

Eles encontraram um templo romano dedicado ao deus da guerra, Marte. Dentro do local, localizaram artefatos relacionados à divindade, como uma estátua de Marte e uma inscrição religiosa. Além disso, outro destaque é uma estatueta da deusa Vitória, que segura um ramo de palmeira e veste uma coroa de louros. Confira:

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Os achados não param por aí. Para surpresa dos arqueólogos, eles se depararam com instrumentos artesanais, como fornos para assar pão. Até então, não havia registros desse tipo de prática na região. A nova hipótese é que o local era usado para essas funções antes da construção do vicus. Os romanos teriam, durante a ocupação do território, soterrado esses fornos.

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O que foi surpresa, de fato, foi encontrar pedaços de cerâmica datados de depois da Queda dos Limes. São os primeiros vestígios arqueológicos desse período encontrados ali, e indicam que o local pode ter sido ocupado pelos povos germânicos após a evacuação romana.

Agora, a expectativa é que as escavações continuem em 2027 para trazer novas pistas sobre a ocupação da região.

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