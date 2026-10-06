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História

Templo dedicado a Marte e estátua da Vitória são descobertos em forte militar romano na Alemanha

Escavações em antigo assentamento romano identificam um templo, estátuas e cerâmicas. Entenda.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 6 out 2026, 20h00
Três arqueólogas em campo, ajoelhadas sobre a terra, escavam cuidadosamente ruínas de pedra. Ao fundo, uma floresta de árvores altas e finas com troncos claros e pilhas de terra marrom.
 (Lars Görze M.A., LfDH/Hessendenkmal/Divulgação)
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Templo dedicado a Marte e estátua da Vitória são descobertos em forte militar romano na Alemanha Priorizar nos meus resultados Google

As montanhas Taunus, ao norte de Frankfurt, na Alemanha, são conhecidas pela beleza natural. Elas também abrigam construções históricas, como castelos, fortalezas e antigas cidades. Algumas são tão antigas que remontam ao Império Romano, que ocupou a região entre o século 1 e 3 e construiu grandes muralhas para defender a fronteira do território contra grupos germânicos. 

Um dos fortes mais bem preservados da região é o de Kapersburg, que foi usado ao longo do século 2 até meados do século 3. O local foi abandonado durante a Queda dos Limes, marco histórico de quando os romanos começaram a desocupar suas fronteiras. 

Ao lado Kapersburg havia um vicus, um assentamento que servia de moradia para comerciantes e famílias, que não havia sido estudado com profundidade ainda. Agora, um novo estudo traz os resultados de escavações iniciadas em 2024. 

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Homem branco de boné e blusa azul escura, com barba, gesticula com as mãos abertas em uma escavação arqueológica, com terra e pedras ao redor
(Lars Görze M.A., LfDH/Hessendenkmal/Divulgação)
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Por se tratar de uma região arborizada e com colinas, o local não costuma ser utilizado para agricultura, o que fez com que as peças estivessem muito bem conservadas. Não foi uma grande surpresa quando, a poucos centímetros do solo, os pesquisadores se depararam com vestígios arqueológicos romanos. 

Eles encontraram um templo romano dedicado ao deus da guerra, Marte. Dentro do local, localizaram artefatos relacionados à divindade, como uma estátua de Marte e uma inscrição religiosa. Além disso, outro destaque é uma estatueta da deusa Vitória, que segura um ramo de palmeira e veste uma coroa de louros. Confira:

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Dois fragmentos de estátua de pedra clara, com formas arredondadas e detalhes esculpidos, repousam sobre terra seca e arenosa, sob luz solar
(Lars Görze M.A., LfDH/Hessendenkmal/Divulgação)

Os achados não param por aí. Para surpresa dos arqueólogos, eles se depararam com instrumentos artesanais, como fornos para assar pão. Até então, não havia registros desse tipo de prática na região. A nova hipótese é que o local era usado para essas funções antes da construção do vicus. Os romanos teriam, durante a ocupação do território, soterrado esses fornos.

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Um arqueólogo com calça jeans e sapato sujo, ajoelhado, limpa cuidadosamente com a mão um artefato de cerâmica marrom-avermelhada, parcialmente submerso em água barrenta, em uma escavação de terra escura com pedras ao redor
(Lars Görze M.A., LfDH/Hessendenkmal/Divulgação)

O que foi surpresa, de fato, foi encontrar pedaços de cerâmica datados de depois da Queda dos Limes. São os primeiros vestígios arqueológicos desse período encontrados ali, e indicam que o local pode ter sido ocupado pelos povos germânicos após a evacuação romana. 

Agora, a expectativa é que as escavações continuem em 2027 para trazer novas pistas sobre a ocupação da região.

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