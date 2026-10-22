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História

Uma linha do tempo de como o voto feminino foi conquistado no Brasil e no mundo

Atacado por influencers nas redes, o direito é fruto de décadas de movimentos sufragistas.

Por Juliana Krauss (design) e Bruno Carbinatto (reportagem) 22 out 2026, 16h00
Colagem de três imagens em tons de roxo: uma mulher idosa de cabelo curto e escuro (Leolinda Figueiredo Daltro), uma mulher jovem de cabelo preso e vestido elegante (Katherine Wilson Sheppard), e uma marcha de mulheres com cartazes em uma rua movimentada (cidade de Nova York em 1917), com um jornal antigo sobre O Voto Feminino no Senado ao fundo (recorte do periódico O Paiz).
 (Domínio público/Wikipedia/Montagem sobre reprodução)
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Uma linha do tempo de como o voto feminino foi conquistado no Brasil e no mundo Priorizar nos meus resultados Google

O primeiro país a aprovar o sufrágio feminino foi a Nova Zelândia – graças a um amplo movimento sufragista liderado pela ativista Kate Sheppard, que reuniu dezenas de milhares de assinaturas em petições ao governo.

Desde então, as mulheres vêm conquistando o direito ao voto no mundo todo. O último país a oferecer o direito foi a Arábia Saudita, em 2015 (por lá, só há eleições locais, já que o governo federal é uma monarquia absolutista). No Afeganistão, o voto feminino foi proibido após a volta do Talibã ao poder, em 2021.

Nas redes, no entanto, um movimento de influenciadores questiona e critica o voto feminino. A questão voltou a chamar a atenção em junho, quando o influenciador Paulo Figueiredo, ligado à família Bolsonaro, disse que as mulheres “votam, estaticamente, muito mal”. Você pode ler mais sobre esse fenômeno na reportagem da BBC Brasil, também disponível no YouTube.

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Abaixo, você vê uma linha do tempo de como o voto feminino foi conquistado no Brasil e no mundo.

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Linha do tempo sobre o voto feminino no mundo, desde os movimentos sufragistas do século 19 até 2021, com marcos como Nova Zelândia (1893), Finlândia (1906), Brasil (1932) e Afeganistão (2021), além de bandeiras de países e datas de concessão do direito ao voto

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