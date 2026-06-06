Ler Resumo





Introdução Nova análise revela traços de anestesia local em utensílios médicos de 600 anos encontrados na tumba de um cirurgião chinês da Dinastia Ming. A formulação, feita de uma toxina vegetal (aconitina), é o mais antigo exemplo de substância preparada especificamente para anestesia tópica. Uma descoberta que redefine a história da medicina.

Principais Tópicos





Utensílios cirúrgicos de 600 anos com resíduos anestésicos foram encontrados na tumba de um médico chinês da Dinastia Ming. A substância é a aconitina, uma toxina vegetal da flor acônito, usada em baixas doses. Representa o exemplo mais antigo de anestesia local formulada especificamente para esse fim. Civilizações antigas usavam álcool e ópio, mas para atordoar, não como anestesia tópica direcionada. Os instrumentos eram para pequenas cirurgias, com o anestésico aplicado na pele do paciente.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Utensílios médicos de 600 anos encontrados na tumba de um cirurgião chinês contêm traços de uma substância anestésica, segundo uma nova análise de microscopia. A formulação, feita a partir da diluição de uma toxina vegetal, é o exemplo mais antigo de uma substância preparada especificamente para servir como anestesia local.

A descoberta foi feita por pesquisadores da Northwest University, na cidade chinesa de Xi’an. A equipe analisou dois equipamentos encontrados numa escavação arqueológica de 1974 na província de Jiangsu; a tesoura e a pinça, ambas de metal, estavam na tumba de Xia Quan, um médico que viveu entre os anos de 1348 e 1411, durante a Dinastia Ming. Desde que foram encontrados, os utensílios estavam em um museu chinês.

Análises com microscópio revelaram que há prováveis traços de uma substância chamada aconitina nos itens. Essa molécula é uma toxina potente produzida pela flor acônito (gênero Aconitum), reconhecida por sua coloração roxa. A aconitina é altamente venenosa – consumir a planta pode causar até a morte de um humano adulto em poucas horas. Em doses baixas, no entanto, ela pode servir como um anestésico.

Existem 7 plantas e um fungo proibidos no Brasil. Saiba quais

Há registros em textos de que a aconitina era utilizada pela medicina tradicional chinesa, após ser processada e manipulada para ter sua toxicidade neutralizada. Os médicos, especialmente na Dinastia Ming, misturavam a substância com vinagre, feijão e até com a urina de meninos, resultando num pó com propriedades anestésicas.

Continua após a publicidade

Há milênios, povos distintos como os egípcios e gregos antigos já usavam substâncias para facilitar cirurgias, como álcool e ópio. No entanto, essas estratégias focavam em deixar os pacientes desacordados ou atordoados. O novo achado é, portanto, a evidência mais antiga de uma substância sendo produzida especificamente para servir como anestésico tópico.

Segundo os autores, os utensílios provavelmente eram usados para cirurgias pequenas. O anestésico, na forma líquida ou talvez em pó, era aplicado diretamente na pele do paciente, e não nos instrumentos; a tesoura cortava o tecido e a pinça mantinha a incisão aberta.

O artigo foi publicado no periódico científico Antiquity.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.