Resposta do puzzle da newsletter – 25 de outubro

Na newsletter do dia 25 de outubro, a SUPER perguntou:

Um policial avista um caminhoneiro indo na contramão em uma rua de mão única, mas não faz nada sobre isso. Por que?

Resposta: Porque o caminhoneiro estava a pé.

Apesar de a profissão do aparente infrator nos fazer presumir que ele está motorizado, não é o caso. O tal caminhoneiro, na cena, é nada menos que um pedestre – que não está descumprindo as leis de trânsito. Está justificada, então, a suposta omissão do homem da lei que assiste aos transeuntes.