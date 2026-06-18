10 anos atrás, Ruanda baniu a bruxaria do futebol

O que é bruxaria no futebol? O gol de mão que Diego Maradona fez em 1986 contra a Inglaterra e o árbitro validou? A escorregada de Andreas Pereira na final da Libertadores 2021, que gerou o lance do gol do título para o time rival? O goleiro argentino que fez um truque de mágica antes de uma cobrança de pênalti na Copa das Ligas em 2023 — e depois defendeu a penalidade? Todos ótimos exemplos.

Mas Ruanda não estava preocupada com a magia figurativa, e sim com a literal. Em 2016, a Federação de Futebol de Ruanda (FERWAFA) baixou uma nova regra no campeonato do país: clubes, empresários e jogadores estavam agora proibidos de se envolver com qualquer tipo de bruxaria.

O dia em que o Brasil ganhou de 7×1 na Copa do Mundo em 1950

Tudo começou em uma partida naquele ano entre Mukura Victory Sports e Rayon Sport. O Rayon perdia de 1 a 0 quando seu atacante, Moussa Camara, cabeceou uma bola para o gol e só conseguiu acertar a trave. Logo em seguida, o jogador se dirigiu à trave e gesticulou como se colocasse um objeto na base de um dos postes.

É possível que o jogador estivesse, na verdade, retirando um talismã colocado ali pelo goleiro. Algumas imagens sugerem que foi esse o caso. O certo é que o gesto imediatamente gerou revolta nos jogadores do Mukura, que correram para cima de Camara. O jogador saiu correndo enquanto seus adversários o agrediam. O juiz resolveu a contenda aplicando um cartão amarelo ao atacante.

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Mas o mais surpreendente é que Camara marcou o gol de empate alguns minutos depois. Ou seja: fosse ritual de magia ou retirada de talismã, o que ele fez ali deu certo, se não magicamente, pelo menos simbolicamente.

Isso foi suficiente para a FERWAFA resolver banir a magia das partidas. Se uma equipe for considerada culpada, ela sofre uma dedução de três pontos no campeonato e uma multa de 500.000 francos ruandeses, ou cerca de R$ 3 mil. Como não há maneira científica de comprovar o uso de bruxaria, ficou determinado que as punições seriam baseadas em relatos dos árbitros — qualquer coisa que possa ser considerada como incitação à bruxaria está valendo.

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A seleção masculina de futebol de Ruanda atualmente ocupa a 128ª posição no Ranking Mundial da Fifa. Ela nunca conseguiu se classificar para uma Copa do Mundo, mas permanece tentando — quem sabe com um pouco de mágica?

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