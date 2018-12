12 feriados e datas bizarras do mundo todo

ILUSTRA Davi Augusto

PERGUNTA João Vitor Martins Rosa, Campina Grande do Sul, PR

1º de janeiro

Cumprimento de bons anos às suas majestades imperiais

ONDE Brasil

No período imperial, sua primeira obrigação no ano novo era mandar um alô para dom Pedro. A data foi criada em 1822 e motivava um grande baile. A monarquia caiu, mas até hoje essa é uma das nossas datas comemorativas oficiais.

15 de janeiro

Dia nacional dos adultos

ONDE Brasil

Surgiu como uma resposta (nada madura) ao Dia das Crianças. Mas não colou: até agora, tanto o comércio quanto os “homenageados” têm deixado a data passar em branco. (Afinal, o que há para se comemorar na vida adulta? Acordar cedo, pagar boleto, declarar IR e pegar fila?).

14 de março

Dia do PI

ONDE EUA

Nos países de língua inglesa, a data é escrita com o mês na frente (3/14), o que ajuda a lembrar o valor aproximado dessa constante matemática. A primeira festa rolou em 1988, em um museu de São Francisco, nos EUA, mas se espalhou pelo mundo. O prato tradicional é torta (“pie”, cuja pronúncia em inglês é a mesma de pi). Alguns lugares também comemoram o “Dia da Aproximação do Pi”, em 22/7, já que 22 divivido por 7 dá 3,14…

24 de abril

Dia estadual do samurai

ONDE Santa Catarina

Se você é catarinense e sabe manejar uma espada katana, oba, pode tirar um dia de folga! O projeto de lei de 2012 justificou a criação da data por conta da forte presença de nipo-brasileiros na cidade de Frei Rogério, no interior do estado (mas, obviamente, não existia nenhum samurai por lá na época).

9 de maio

Dia municipal do orgasmo

ONDE Esperantina (PI)

Um dos slogans que o ex-vereador Arimatéia Dantas usou para oficializar seu projeto de lei em 2001 foi “Fome Zero, Orgasmo Dez”. Mesmo usando um dos programas sociais da década passada para fazer piada, o objetivo da data é discutir tabus sexuais, principalmente sobre o prazer feminino.

28 de maio

Dia da masturbação

ONDE EUA

Desde 1995, o mês inteiro é dedicado à prazerosa prática lá na gringa. Mas o papo é sério: a comemoração foi instituída como uma campanha de conscientização após os índices alarmantes da epidemia de aids no anos 80 e 90.

24 de junho

Dia mundial do disco voador

ONDE Mundo todo

Ufólogos de todo o mundo escolheram uma das datas mais emblemáticas para os interessados no tema. Foi nesse dia que, em 1947, o aviador Kenneth Arnold, dos EUA, teria avistado nove aeronaves não identificáveis. Seu caso se tornou muito famoso na época, sendo um dos projetos de estudo originários no campo da ufologia.

13 de julho

Dia do rock/dia do cantor e compositor sertanejo

ONDE Brasil

Nas baladas ou nos shows, é difícil imaginar a galera roqueira e country dividindo o mesmo espaço. Mas, no calendário, eles estão juntinhos! É uma coincidência tipicamente brasileira: só no nosso país o rock é celebrado nessa data.

1º de agosto

Dia mundial do dedo do meio

ONDE Mundo todo

A data polêmica ainda não foi oficializada em lugar nenhum – exceto na internet, aquele antro de gente desocupada! Segundo os organizadores, “é um dia para celebrar sua liberdade de se opor usando o gesto universal: o dedo do meio”. Claro que não precisou de muito para que a ideia viralizasse.

23 de agosto

Dia da injustiça

ONDE Brasil

Tá liberado ser cruel e maldoso nesse dia (Brincadeira!). Apesar da escolha infeliz do nome, a “comemoração” foi criada por lei para, supostamente, refletirmos sobre as injustiças na nossa sociedade. (Na verdade, nenhum órgão oficial consultado pela Mundo Estranho soube explicar direito o significado da data. Ê, Brasil!).

27 de agosto

Dia municipal da luta de braço

ONDE Belo Horizonte (MG)

Vai disputar o último pão de queijo da fornada? Afaste os pratos da mesa, apoie o cotovelo e comece uma tradicional queda de braço, uai! A data foi criada para “estimular a prática” desse esporte entre os mineiros e para celebrar o aniversário da Confederação Brasileira de Luta de Braço (nome oficial do esporte).

31 de dezembro

Dia das devoluções

ONDE Brasil

Se você precisava de uma desculpa jurídica para cobrar aquele seu amigo que nunca devolveu o game que você emprestou, este é o momento! O Dia das Devoluções foi instituído por lei. A ideia é que, retornando os empréstimos, você estará pronto para começar o ano novo mais leve

FONTES Livros Datas Comemorativas e Outras Datas Significativas, da Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados, Coleção de Leis do Império do Brasil – 1822, diversos autores, e Breviário Cívico, de Coelho Neto, e jornal laboratorial Zero (UFSC)