A saga de Fidel Castro para criar uma supervaca leiteira

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Fidel Castro tinha uma paixão secreta: laticínios, em especial sorvete. Sua obsessão o levou a criar a Coppelia, famosa sorveteria, e a uma ambiciosa busca por uma “supervaca” leiteira em Cuba, projeto que resultou na célebre Ubre Blanca, símbolo de um sonho jamais concretizado.

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Existem alguns fatos muito conhecidos sobre Fidel Castro, como liderar a Revolução Cubana, que derrubou o governo de Fulgencio Batista em 1959, ser protagonista da Crise dos Mísseis de Cuba e sobreviver a inúmeras tentativas de assassinato perpetradas pela CIA.

Menos conhecido, porém, é o fato de que o líder cubano era obcecado por laticínios — existe até um artigo da Wikipédia dedicado a isso. Seu item preferido era o sorvete, que ele consumia em grandes quantidades após as refeições, segundo o escritor Gabriel García Marquez. “Certa vez, num domingo em que se deixou levar, [Castro] terminou um almoço farto com 18 bolas de sorvete”, escreveu Márquez em seu ensaio Retrato Pessoal de Fidel.

Existem várias anedotas sobre o fascínio do grande líder pelo leite e seus derivados. No começo dos anos 1960, quando Castro morava no Hotel Havana Libre, ele costumava saborear um milkshake de chocolate no bar do hotel todos os dias. A CIA, percebendo a oportunidade, contratou um assassino para envenenar um desses milkshakes em 1961 com uma pílula de toxina botulínica.

O plano deu errado porque a pílula, armazenada no freezer do hotel pelo assassino trapalhão, ficou grudada à superfície. Ao tentar retirá-la, o sujeito acabou quebrando-a e expondo o veneno, o que o fez desistir do plano ali mesmo.

Outra história é sobre quando, logo após a Revolução Cubana em 1959, Castro ordenou que seu embaixador no Canadá lhe enviasse “28 potes de sorvete da marca Howard Johnson’s, um de cada sabor”. Após provar todos, Castro decidiu que Cuba precisava superar os EUA na área do sorvete: ele ordenou a criação da Coppelia, uma enorme sorveteria em Havana que se tornou motivo de orgulho nacional e funciona até hoje.

“Agora temos 28 sabores”, gabou-se Castro à jornalista Georgie Anne Geyer quando ela visitou a sorveteria logo após a inauguração. Embora hoje sirva menos sabores, a Coppelia, que ainda é estatal, emprega mais de 400 funcionários e serve mais de 16 mil litros de sorvete a 35 mil clientes por dia.

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A supervaca leiteira

Após a Revolução, Castro começou a burilar suas próprias ideias sobre como melhorar a indústria cubana. “Tornei-me comunista ao estudar economia política capitalista e, quando compreendi um pouco esse problema, pareceu-me tão absurdo, tão irracional, tão desumano, que simplesmente comecei a elaborar minhas próprias fórmulas de produção e distribuição”, contou ele em uma entrevista em 1977.

O plano principal era fazer bombar a indústria leiteira. Naquela época, Cuba sofria com a escassez de alimentos e Castro se convenceu de que um rebanho de supervacas capazes de produzir grandes quantidades de leite seria a solução. Mas havia um problema: o rebanho bovino cubano (composto principalmente da raça zebu) havia sido historicamente criado para a produção de carne, não para a produção de leite, que nem era um item tão importante na dieta cubana.

Para mudar isso, Castro importou milhares de vacas e bois da raça Holstein do Canadá e pediu aos seus cientistas que cruzassem espécies em fazendas experimentais. Quase um terço das vacas Holstein morreu nas primeiras semanas. Elas eram muito sensíveis ao clima quente e exigiam instalações com temperatura controlada — mesmo com subsídios soviéticos, seria impossível fornecer isso para toda a indústria leiteira do país. A solução, portanto, era mesmo a supervaca, uma raça nova que fosse o melhor dos dois mundos: adaptada ao clima e produtora de muito leite.

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Em 1966, ao anunciar o programa, ele explicou sua lógica: “Significa que essas vacas vão parir em 1967. Em 1969, serão inseminadas. Se, em 1970, tivermos aproximadamente 400.000 vacas, em 1971, esse número se multiplicará para quase um milhão a mais”.

Um milhão de vacas leiteiras era certamente um número ambicioso. A realidade foi mais cruel: Cuba conseguiu criar uma única vaca.

Ubre Blanca, a rainha

Mas que vaca! Nascida em 1972, a Ubre Blanca (“teta branca”, em tradução livre), foi a única experiência bem sucedida do programa e produzia quatro vezes mais leite do que uma vaca leiteira comum. O Livro Guinness dos Recordes documentou que a vaca produziu 110 litros de leite em um único dia em 1982 e 24.268,9 litros em um ciclo de lactação de 305 dias que terminou naquele mesmo ano, quebrando o recorde mundial anterior em ambas as categorias.

Ubre Blanca virou celebridade: seu celeiro era climatizado e ela era ordenhada ao som de música clássica, com equipe à disposição 24 horas por dia para atender suas necessidades. Sua comida era testada em outras vacas primeiro para evitar tentativas de envenenamento. Sua foto foi colocada em selos de correio.

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A supervaca morreu em 1985, eutanasiada após o crescimento de um tumor — o jornal Granma publicou um obituário de página inteira em sua homenagem. Deixou sete bezerros, embora nenhum tenha herdado sua capacidade leiteira.

Castro encomendou uma estátua de mármore de Ubre Blanca que ainda permanece na cidade rural de Nuevo Gerona, sua terra natal, perto de um local onde ela costumava pastar. A vaca real foi empalhada e exposta permanentemente no Centro Nacional de Saúde Animal, perto de Havana. E Castro ainda teria exigido que um enorme retrato da vaca fosse produzido e exposto na fachada da Biblioteca Nacional, de modo que ele pudesse olhar para sua querida todo dia.

O líder cubano também ordenou que geneticistas coletassem os óvulos de Ubre Blanca e preservassem amostras de tecido no Centro Nacional de Engenharia Genética e Biotecnologia do país. Sabe-se que, nas décadas seguintes, houve uma ou mais tentativas de clonar o animal, inspiradas pelo filme Jurassic Park e pelo caso da ovelha Dolly. Por enquanto, sem sucesso.

Após o colapso da União Soviética, que ocasionou o fim dos subsídios a Cuba, o país tem enfrentado sucessivos desafios à sua economia, ocasionados principalmente pelos embargos impostos pelos EUA. O preço do leite continua alto para os cubanos. O sonho das supervacas nunca se concretizou.

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