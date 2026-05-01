A vez em que a Samsung criou um robô em forma de bunda para testar a durabilidade de seus celulares
De certa forma, é o teste mais importante de todos
O ano era 2014. A Samsung, fabricante sul-coreana de eletrônicos, estava frente a um desafio: precisava tornar seus aparelhos mais resistentes. E precisava fazer isso sem falhas.
A indústria toda estava pressionada. Naquele ano, após o lançamento do iPhone 6, usuários começaram a relatar que os aparelhos entortavam no bolso. A controvérsia começou nos fóruns e redes sociais, mas ganhou força depois que um vídeo do canal Unbox Therapy mostrou um teste em que o iPhone 6 Plus entortava com relativa facilidade.
Isso viralizou nas redes sociais, gerou memes e levou muita gente a testar os próprios aparelhos. A polêmica logo ganhou um nome: “bendgate”, do inglês “bend” (dobrar/entortar) junto ao sufixo “gate”, usado para escândalos.
A Samsung, então, resolveu surfar na onda. Em outubro, no lançamento do Galaxy Note 4, a empresa produziu um robô em formato de glúteos usado em suas fábricas para sentar sobre os smartphones, submetendo-os a 100 kg de massa — um teste de pressão inusitado. Em seu blog corporativo, a fabricante publicou um vídeo do robô em pleno funcionamento, uma forma de zombar da rival e assegurar os compradores de que seu produto era mais resistente.
Assista ao robô neste vídeo do canal b/60:
“A Samsung fabrica e vende centenas de milhões de dispositivos inteligentes todos os anos, e é fundamental que cada um deles atenda aos seus rigorosos padrões de controle de qualidade. Assista ao vídeo abaixo para conhecer alguns dos testes que a Samsung realiza para dar tranquilidade a você e ao seu bolso traseiro”, dizia o texto que acompanhava o vídeo.
No canal b/60, é possível ver trechos do robô em ação:
Apesar do sucesso viral em 2014, a Samsung nunca mais mencionou o robô-bunda de novo. Talvez ele tenha se aposentado?