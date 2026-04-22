Apesar de ter um menu bastante consolidado e conhecido, o McDonald’s não costuma se privar de inventar comidas estranhas para atrair seus clientes. A Ásia já teve o McRice, por exemplo, um hambúrguer que trocava o pão por arroz prensado, o Canadá já teve o McLobster (sim, sanduíche de lagosta!) e as lojas do Japão já serviram batata frita com calda de chocolate.

Uma dessas invencionices aconteceu em 2014 no Reino Unido: o brócolis com sabor de chiclete. Na época, a rede de restaurantes era alvo de críticas no país por não incentivar as crianças a terem uma dieta saudável. A ideia de criar essa guloseima, então, foi levantada nos bastidores como forma de mudar essa imagem.

O brócolis diferentão foi criado, desenvolvido, aprimorado e chegou até a fase de protótipo. Faltava só o último passo: testar o produto com seu público-alvo, as crianças.

Segundo notícias da época, os pimpolhos não curtiram muito o item, que adicionava um sabor doce ao gosto tradicional do brocólis. Em vez de interessadas pelo vegetal, elas ficaram confusas com a mistura inusitada. Resultado: o produto nunca foi incluído no menu.

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“Não era grande coisa”, admitiu o CEO da rede, Don Thompson, ao site Business Insider. Em vez de insistir no brócolis, a rede passou a investir em outras estratégias, como adicionar as opções de frutas e iogurte desnatado ao McLanche Feliz.

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