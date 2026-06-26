As invasões de campo são algo esporádico, mas sempre muito bizarro nas Copas do Mundo. Em 2010, na Copa sediada pela África do Sul, um influencer invadiu o campo na final e tentou roubar a taça, sendo prontamente capturado pelos seguranças. Já na Copa de 2018, realizada na Rússia, o famoso grupo ativista Pussy Riot invadiu o campo também na final para realizar um protesto.

Em 1982, porém, uma invasão repercutiu bastante — tanto pela forma como ocorreu como pelo impacto que teve no placar. A Copa estava sendo realizada na Espanha, e a partida em questão era França x Kuwait pela fase de grupos.

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A França já vencia por 3 a 1 quando Alain Giresse recebeu um passe de Michel Platini e marcou o que seria o quarto gol do time europeu. A seleção francesa comemorou e o placar mudou para 4 a 1. Mas, na hora de recomeçar a partida, uma surpresa: o Kuwait se recusava a jogar.

O motivo: durante o lance, eles teriam ouvido um apito vindo da torcida, confundido o som com o apito real do juiz e, por isso, teriam parado de tentar defender a bola. Para eles, o jogo havia sido parado. Mas, como se pode ver, não era o caso.

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A discussão se desenrolou em campo e poderia ter ficado por isso mesmo se não fosse a intervenção de um personagem inesperado: Fahad Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, xeique do Kuwait, presidente do Comitê Olímpico e irmão mais novo do emir (chefe de estado) do país.

Fahad simplesmente deixou seu camarote, atravessou a segurança do estádio e invadiu o campo gritando e gesticulando, demandando que o gol fosse anulado. Primeiro, Fahad falou com os jogadores kuwaitianos. Depois, se dirigiu ao árbitro soviético Myroslav Stupar. Segundo relatos, ele ameaçou retirar completamente o Kuwait da Copa se o gol permanecesse válido.

Vencendo no grito e perdendo

O que aconteceu em seguida foi inacreditável: o árbitro anulou o gol! Apesar dos protestos da torcida, ele preferiu não desagradar o xeique e retornou a partida para o 3 a 1. O técnico francês Michel Hidalgo ficou tão revoltado que, pelos seus protestos, acabou sendo retirado da área técnica. E a partida recomeçou.

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No fim, o resultado não mudou: a França marcou outro gol alguns minutos depois, levando o placar de novo ao 4 a 1, números finais da partida. O Kuwait, que havia empatado o primeiro jogo, perdeu para a Inglaterra em seguida e foi eliminado da Copa. Fahad foi multado pela Fifa por sua interrupção. A seleção kuwaitiana nunca mais participou de uma Copa. O evento de 1982 permanece sendo sua única aparição até hoje. Em 2018, a Fifa baniu a equipe durante as Eliminatórias após interferência do governo na administração da Federação Inglesa de Futebol.

A França conseguiu avançar até as semifinais, onde foi eliminada. Quem se deu pior na história foi o árbitro: Myroslav Stupar foi suspenso pela Fifa e ficou restrito a apitar campeonatos soviéticos, sendo preterido nos torneios internacionais pelo resto de sua carreira.

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