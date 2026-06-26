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Mundo Estranho

A vez em que o sheik do Kuwait invadiu o campo na Copa para pedir anulação de um gol – e conseguiu

E você achava que a arbitragem brasileira era influenciável.

Por Victor Bianchin 26 jun 2026, 14h06
Homem com keffiyeh e agal, de perfil, olhando para uma maleta escura com emblemas de futebol, cercado por outros homens em uniformes e roupas casuais, em preto e branco
 (Pierre PERRIN/Getty Images)
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A vez em que o sheik do Kuwait invadiu o campo na Copa para pedir anulação de um gol – e conseguiu Priorizar nos meus resultados Google

As invasões de campo são algo esporádico, mas sempre muito bizarro nas Copas do Mundo. Em 2010, na Copa sediada pela África do Sul, um influencer invadiu o campo na final e tentou roubar a taça, sendo prontamente capturado pelos seguranças. Já na Copa de 2018, realizada na Rússia, o famoso grupo ativista Pussy Riot invadiu o campo também na final para realizar um protesto.

Em 1982, porém, uma invasão repercutiu bastante — tanto pela forma como ocorreu como pelo impacto que teve no placar. A Copa estava sendo realizada na Espanha, e a partida em questão era França x Kuwait pela fase de grupos. 

Copa do Mundo: Por que os jogadores usam chuteiras rosas?

A França já vencia por 3 a 1 quando Alain Giresse recebeu um passe de Michel Platini e marcou o que seria o quarto gol do time europeu. A seleção francesa comemorou e o placar mudou para 4 a 1. Mas, na hora de recomeçar a partida, uma surpresa: o Kuwait se recusava a jogar.

O motivo: durante o lance, eles teriam ouvido um apito vindo da torcida, confundido o som com o apito real do juiz e, por isso, teriam parado de tentar defender a bola. Para eles, o jogo havia sido parado. Mas, como se pode ver, não era o caso.

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A discussão se desenrolou em campo e poderia ter ficado por isso mesmo se não fosse a intervenção de um personagem inesperado: Fahad Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, xeique do Kuwait,  presidente do Comitê Olímpico e irmão mais novo do emir (chefe de estado) do país.

Fahad simplesmente deixou seu camarote, atravessou a segurança do estádio e invadiu o campo gritando e gesticulando, demandando que o gol fosse anulado. Primeiro, Fahad falou com os jogadores kuwaitianos. Depois, se dirigiu ao árbitro soviético Myroslav Stupar. Segundo relatos, ele ameaçou retirar completamente o Kuwait da Copa se o gol permanecesse válido.

Vencendo no grito e perdendo

O que aconteceu em seguida foi inacreditável: o árbitro anulou o gol! Apesar dos protestos da torcida, ele preferiu não desagradar o xeique e retornou a partida para o 3 a 1. O técnico francês Michel Hidalgo ficou tão revoltado que, pelos seus protestos, acabou sendo retirado da área técnica. E a partida recomeçou.

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No fim, o resultado não mudou: a França marcou outro gol alguns minutos depois, levando o placar de novo ao 4 a 1, números finais da partida. O Kuwait, que havia empatado o primeiro jogo, perdeu para a Inglaterra em seguida e foi eliminado da Copa. Fahad foi multado pela Fifa por sua interrupção. A seleção kuwaitiana nunca mais participou de uma Copa. O evento de 1982 permanece sendo sua única aparição até hoje. Em 2018, a Fifa baniu a equipe durante as Eliminatórias após interferência do governo na administração da Federação Inglesa de Futebol.

A França conseguiu avançar até as semifinais, onde foi eliminada. Quem se deu pior na história foi o árbitro: Myroslav Stupar foi suspenso pela Fifa e ficou restrito a apitar campeonatos soviéticos, sendo preterido nos torneios internacionais pelo resto de sua carreira.

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