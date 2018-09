TdF sugeriu João Pedro Magnani

Todo mundo sofre com temas espinhentos que exigem decoreba. São inúteis na vida prática e quase ninguém lida com eles depois do vestibular. Só que não. O conhecimento desses temas mudou o mundo e facilitou a vida de todos. E eles são incríveis. O problema não é o conteúdo, mas a forma como aparecem pela primeira vez, na escola, quando a gente está mais preocupado com o recreio e a hora de ir para casa do que com o que está na lousa.

Veja quais as profissões que lidam com os assuntos de história mais temidos e como esses profissionais os aplicam no trabalho – sempre de um jeito mais legal do que na escola

HISTÓRIA DE OUTROS MUNDOS

Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? A história ajuda a responder a tudo isso. Mas nem sempre o que aprendemos segue esse ditado

Império Bizantino

O que é Império que deu continuidade ao Império Romano, cuja capital era Constantinopla (antigo nome de Istambul, Turquia). O grande governante foi Justiniano, que compilou as leis romanas

Quem usa Historiadores

Mas a verdade é Apesar de “bater ponto” no Enem e nos vestibulares, é um tema distante demais do Brasil. Os nerds de história piram nele, mas seria melhor dar mais espaço ao Império Brasileiro, por exemplo

Guerra de Secessão

O que é Conflito entre o norte e o sul dos EUA, entre 1861 e 1865, que matou 700 mil pessoas. Também conhecida como Guerra Civil Americana, opôs sulistas aristocráticos e escravistas a nortenhos industrializados, que queriam expandir o mercado interno

Quem usa Historiadores e professores dos EUA

Mas a verdade é Apesar de ter influenciado a Revolução Industrial, teve pouco impacto na nossa história. Em seu lugar, poderia haver mais espaço para conflitos importantes no Brasil, como Balaiada e Guerra dos Farrapos, que passam correndo na sala de aula

Reinos Bárbaros

O que é Povos que viviam além dos limites do Império Romano (norte e nordeste da Europa e noroeste da Ásia) e não falavam a língua oficial, o latim. No século 4, invadiram o império, o que derrubaria Roma

Quem usa Historiadores e professores europeus

Mas a verdade é Teve papel fundamental na formação da cultura medieval, mas é difícil lembrar traços dos “bárbaros” presentes no cotidiano. Para nós, são muito mais importantes os povos da América do Sul, como incas, tupis e jês

Reino dos Francos

O que é Mais importante reino da Europa Ocidental após a queda do Império Romano, no século 5

Quem usa Historiadores e professores europeus

Mas a verdade é O reino é a raiz histórica de dois países importantes, a França e a Alemanha. Mas não é a de Portugal e, consequentemente, não é a nossa, apesar de os vestibulares adorarem o tema. As guerras do Prata e do Paraguai também retratam tomadas de poder e ocupação e são muito mais relevantes para a formação do Brasil

