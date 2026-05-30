Em 2014, cientistas do Georgia Institute of Technology (EUA) se debruçaram sobre uma pergunta não tão urgente: o tempo que os mamíferos levam urinando é parecido? Para achar a resposta, eles investigaram estudos diversos que registram os intervalos que animais (como leões, zebras e gorilas) passam urinando. Os pesquisadores também observaram algumas espécies (ratos, cachorros) em laboratório e até foram ao Zoológico de Atlanta especialmente para ver os elefantes aliviarem a bexiga.

No total, foram 32 espécies de mamíferos estudadas – de gatos domésticos a rinocerontes. Além da duração do xixi, outros aspectos também foram analisados, como comprimento e diâmetro da uretra e capacidade da bexiga.

A conclusão: todos os mamíferos com peso maior ou igual a 3 quilos passam aproximadamente o mesmo tempo urinando. São 21 segundos em média, com variações de 13 segundos para mais ou para menos. Isso significa que, apesar de um elefante ter uma bexiga milhares de vezes maior que a de um gato (18 litros comparado a 5 mililitros), o tempo total para esvaziá-la fica na mesma faixa.

Esses 13 segundos de diferença podem parecer muito, mas, considerando a biologia dos animais, não é. Esperava-se que um elefante, por exemplo, demorasse vários minutos no xixi. Em vez disso, ele leva pouco mais que um cachorro.

Quatro mamíferos que são venenosos (sim, isso existe)

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Como isso é possível? O segredo está na uretra. Quanto maior o animal, maior sua uretra em termos de comprimento e diâmetro, de modo que ela acaba funcionando como um “tubo pressurizado”: a gravidade ajuda a acelerar o fluxo. Esse efeito é tão potente que, entre as espécies menores e as maiores, o volume do sistema urinário (especialmente a bexiga) pode ser ampliado em 3.600 vezes sem alterar o tempo de micção, porque a eficiência da uretra compensa a maior quantidade de líquido.

Mas é importante dizer que essa regra não vale para os mamíferos menores, como ratos e morcegos. De acordo com o mesmo estudo, esses animais não produzem um jato contínuo — eles urinam em gotas, de modo que a tensão superficial é mais influente do que a gravidade. Neles, o tempo de micção pode ser muito menor.

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