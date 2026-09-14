Como foi feita a Estátua da Liberdade? Conheça a história da construção

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Introdução A Estátua da Liberdade, concebida em 1865 e inaugurada em 1886, é mais que um símbolo franco-americano. Construída com engenho por Bartholdi e Eiffel, suas 225 toneladas e 93 metros totais escondem curiosidades sobre sua criação, transporte e os ideais maçônicos por trás de seu design. Descubra os segredos deste ícone global.

Principais Tópicos





A verdadeira intenção por trás da criação da estátua O papel de Gustave Eiffel na estrutura interna do monumento A inspiração por trás das feições do rosto da Liberdade Como a estátua foi transportada da França para Nova York O significado do poema no pedestal para os imigrantes

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A concepção da Estátua da Liberdade remonta a 1865, durante um jantar em Versalhes, França, na casa do historiador Edouard de Laboulaye. O objetivo oficial do monumento era celebrar o centenário da independência dos Estados Unidos e fortalecer os laços franco-americanos.

Contudo, nos bastidores, o projeto também representava a influência e a força da sociedade maçônica, à qual pertencia o escultor francês Frédéric-Auguste Bartholdi.

A monumental construção da Estátua da Liberdade teve início em 1875 e consumiu dez anos de trabalho intenso. Para dar forma à icônica “casca” externa, foram utilizadas 80 toneladas de cobre norueguês, meticulosamente batidas à mão. Toda essa estrutura de cobre foi montada sobre um engenhoso esqueleto de aço, projetado pelo renomado Alexandre Gustave Eiffel, o mesmo engenheiro responsável pela famosa Torre Eiffel em Paris.

As feições do rosto da Estátua da Liberdade foram inspiradas na mãe de Bartholdi. Em 1885, já completa, medindo 46,50 metros de altura e pesando quase 225 toneladas, a Estátua precisou ser desmontada em 214 caixas para sua viagem de navio até Nova York. Lá, ela seria erguida sobre um robusto pedestal de alvenaria construído pelos americanos na ilha Liberty, conhecida então como Bedloe’s Island.

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A solene inauguração da Estátua da Liberdade ocorreu em 28 de outubro de 1886, com a presença do presidente Grover Cleveland. Batizada de “Liberdade Iluminando o Mundo”, esta grandiosa figura com uma tocha erguida tornou-se um dos mais poderosos símbolos americanos, rivalizando com o Tio Sam e a bandeira nacional.

Contando a base, a altura total do colosso atinge 93 metros. Na mão esquerda, uma tábua assinala a data crucial da Independência dos EUA: 4 de julho de 1776. No pedestal, os versos do poema “The New Colossus”, de Emma Lazarus, acolhem “os exaustos, os pobres, as massas confusas ansiando por respirar liberdade”, um convite que atrai milhões de visitantes anualmente a este monumento histórico em Nova York.

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Este conteúdo foi atualizado com inteligência artificial e revisado por jornalistas a partir de um texto de 2011 da Mundo Estranho.

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