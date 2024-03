Como se joga boxe-xadrez?

Com rounds intercalados dos dois esportes, nos quais valem as regras normais de cada um. Os atletas são divididos em categorias conforme o peso, e a partida, que pode durar até 39 minutos, rola toda em um ringue. A modalidade foi inspirada por uma HQ do artista francês Enki Bilal publicada em 1992. Mas somente em 2003 ela saiu do papel e teve sua primeira competição realizada. Hoje, o esporte já é praticado oficialmente em 11 países, conta com uma organização internacional e tem dezenas de clubes espalhados pelo mundo – só ainda não chegou ao Brasil. Com a popularização nos últimos anos, enxadristas de nível internacional têm aderido ao esporte e já conquistaram títulos europeus.

Entre punhos e peões Cerca de 800 atletas disputam vagas em competições no mundo todo CÉREBRO x MÚSCULOS As partidas são divididas em seis rounds de xadrez (de quatro minutos cada) e cinco assaltos de boxe (de três minutos cada). Eles se intercalam e, a cada troca, os competidores precisam por ou tirar os equipamentos de pugilismo. Sempre se começa com o xadrez e raramente chega-se ao 11º round HORA DO INTERVALO Entre os assaltos, rola um minuto de intervalo. Enquanto isso, assistentes retiram ou colocam os bancos, a mesa e o tabuleiro de xadrez. Em seu corner, os lutadores recebem orientações do treinador. E, para animar o público, uma bela ring girl desfila com a placa informando o round NA BASE DA FORÇA No boxe, a forma mais tradicional de vencer é com o nocaute, golpe que põe o rival no chão. Se um dos pugilistas não tiver mais condições físicas de continuar, a luta pode ser encerrada pelo juiz. O último caso é a vitória por pontos, atribuídos a cada assalto por até cinco jurados NA BASE DA INTELIGÊNCIA A maioria das disputas é decidida no xadrez. Há duas possibilidades: o xeque-mate ou o fim do tempo do adversário (cada um tem 12 minutos totais para jogar). Em caso de empate, vence quem estiver usando as peças pretas (como as brancas começam, entende-se que as pretas saem em desvantagem)

Curiosidades Todos os quatro torneios mundiais disputados foram definidos por uma vitória no xadrez Como no boxe, as lutas têm mestre de cerimônia, narrador, comentaristas e uma arquibancada cheia de torcedores

