Como se luta sumô? Entenda as regras e a história dessa da luta milenar japonesa

O sumô, esporte nacional do Japão, é muito mais do que uma simples luta. É uma arte marcial milenar, repleta de rituais e tradições que cativam milhões de fãs, inclusive o próprio imperador.

Para se tornar um lutador profissional de sumô, conhecido como rikishi, não é preciso ser japonês, mas existem requisitos físicos rigorosos: estreantes devem pesar no mínimo 75 quilos, ter no máximo 23 anos e medir pelo menos 1,73 metro. Aqueles que não se enquadram precisam passar por testes físicos adicionais.

O ringue sagrado, conhecido como dohyo, é feito de terra batida e coberto por uma camada de areia. A área circular de combate é delimitada por 20 tubos de palha de arroz (tawara). A entrada dos lutadores é sempre pelos lados leste ou oeste, enquanto o juiz principal, o gyoji, entra pelo sul.

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Torneios e cerimônias do sumô

O calendário do sumô profissional é marcado por seis grandes torneios anuais, chamados honbasho, cada um com 15 dias de intensas lutas. Transmitidos ao vivo em todo o Japão, esses eventos são arbitrados pelos gyoji, que contam com o apoio de cinco auxiliares (shimpan) e outros dois que acompanham o replay. A hierarquia é clara: o gyoji número um sempre comanda a luta mais importante do dia.

Antes de cada combate de sumô, que dura no máximo três minutos, há um longo e fascinante ritual. Os rikishi se cumprimentam, realizam o shiko (movimento com as pernas), tomam a “água do poder” e lançam sal no solo para purificá-lo. Em seguida, fazem o chirichozu (movimento com os braços) e, após mais sal e shiko, assumem a posição de luta (shikiri). Este processo é repetido algumas vezes antes do confronto final.

Os golpes e a elite do sumô

Os lutadores de sumô são reconhecidos por seus penteados característicos, como o o-icho, adotado pelos sekitori, a elite do esporte (a partir da segunda divisão).

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O objetivo principal de uma luta de sumô é tirar o adversário do círculo ou jogá-lo no chão. Existem diversas técnicas para isso, como o hatakikomi (sair do caminho para derrubar o oponente), o tsuridashi (carregar o adversário pelo mawashi, a roupa de luta, até fora do círculo) e o uwatenage (jogar o oponente por cima do ombro, similar ao judô).

Na elite, o mawashi é feito de seda e pode ser colorido, e em aberturas de competições, os lutadores vestem trajes de gala especiais, que refletem sua origem, personalidade ou patrocinador.4

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Este conteúdo foi produzido com o auxílio de inteligência artificial e revisado por jornalistas. Trata-se de uma atualização de reportagem assinada por Tiago Jokura e publicada pela Mundo Estranho em 2011.

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