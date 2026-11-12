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Como se luta sumô? Entenda as regras e a história dessa da luta milenar japonesa

Já pensou em se tornar um lutador profissional de sumô?

Por Redação Super 12 nov 2026, 12h16
Lutador de sumô corpulento, de pele clara, em pé no centro de um palco iluminado por um foco de luz, com fundo escuro. Ele usa um mawashi branco e calças vermelhas, com cordas finas amarradas nos braços. O palco tem cordas grossas delimitando a área de luta.
 (Daniel Clark/Pexels)
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O sumô, esporte nacional do Japão, é muito mais do que uma simples luta. É uma arte marcial milenar, repleta de rituais e tradições que cativam milhões de fãs, inclusive o próprio imperador.

Para se tornar um lutador profissional de sumô, conhecido como rikishi, não é preciso ser japonês, mas existem requisitos físicos rigorosos: estreantes devem pesar no mínimo 75 quilos, ter no máximo 23 anos e medir pelo menos 1,73 metro. Aqueles que não se enquadram precisam passar por testes físicos adicionais.

O ringue sagrado, conhecido como dohyo, é feito de terra batida e coberto por uma camada de areia. A área circular de combate é delimitada por 20 tubos de palha de arroz (tawara). A entrada dos lutadores é sempre pelos lados leste ou oeste, enquanto o juiz principal, o gyoji, entra pelo sul.

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Torneios e cerimônias do sumô

O calendário do sumô profissional é marcado por seis grandes torneios anuais, chamados honbasho, cada um com 15 dias de intensas lutas. Transmitidos ao vivo em todo o Japão, esses eventos são arbitrados pelos gyoji, que contam com o apoio de cinco auxiliares (shimpan) e outros dois que acompanham o replay. A hierarquia é clara: o gyoji número um sempre comanda a luta mais importante do dia.

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Antes de cada combate de sumô, que dura no máximo três minutos, há um longo e fascinante ritual. Os rikishi se cumprimentam, realizam o shiko (movimento com as pernas), tomam a “água do poder” e lançam sal no solo para purificá-lo. Em seguida, fazem o chirichozu (movimento com os braços) e, após mais sal e shiko, assumem a posição de luta (shikiri). Este processo é repetido algumas vezes antes do confronto final.

Os golpes e a elite do sumô

Os lutadores de sumô são reconhecidos por seus penteados característicos, como o o-icho, adotado pelos sekitori, a elite do esporte (a partir da segunda divisão).

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O objetivo principal de uma luta de sumô é tirar o adversário do círculo ou jogá-lo no chão. Existem diversas técnicas para isso, como o hatakikomi (sair do caminho para derrubar o oponente), o tsuridashi (carregar o adversário pelo mawashi, a roupa de luta, até fora do círculo) e o uwatenage (jogar o oponente por cima do ombro, similar ao judô).

Na elite, o mawashi é feito de seda e pode ser colorido, e em aberturas de competições, os lutadores vestem trajes de gala especiais, que refletem sua origem, personalidade ou patrocinador.4

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Este conteúdo foi produzido com o auxílio de inteligência artificial e revisado por jornalistas. Trata-se de uma atualização de reportagem assinada por Tiago Jokura e publicada pela Mundo Estranho em 2011.

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