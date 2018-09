Como se ri na internet em outros países?

A forma mais usada no mundo é o “hahaha“, que simula o som produzido pela risada. Suas variações, como o “hehehe“, também são bastante disseminadas. Isso não impede que alguns países tenham sua própria versão, como “jajaja” (nações de língua espanhola) e “wakaka” (Indonésia), dependendo de como pronunciam o som de “R”.

Em alguns lugares, é importante que a risada seja precedida de uma ou duas outras letras, como “ahaha” na Itália. Países de língua inglesa também usam o LOL, que significa “laughing out loud” (“rindo alto”). A sigla foi utilizada pela primeira vez nos anos 80.

Alguns países que usam o tradicional “hahaha“

1) Canadá

2) EUA

3) Inglaterra

4) Alemanha

5) Hungria

6) Romênia

7) Noruega

8) Polônia

9) Turquia

10) Austrália

Variações em outras culturas

11) México (jajaja)

12) Chile (jajaja)

13) Argentina (jajaja)

14) Espanha (jajaja)

15) Grécia (χαχαχα)

16) Ucrânia (Бугагагага)

17) Rússia (xaxaxa)

18) Moçambique (hihihihi)

19) Indonésia (wakakaka)

Volta ao mundo em 80 gargalhadas

20) Tailândia

Como se ri: 555

Em tailandês, o 5 é pronunciado como “ha”. Para rir mais, coloca-se o sinal de + na frente (555+), em vez de colocar mais números

21) Países árabes

Como se ri: ههههه

Essa risada, que pode ser ampliada aumentando o número de “lacinhos” em seu meio, vem do caractere ه, que em árabe equivale à letra H. As vogais não são necessárias, pois estão implícitas

22) Israel

Como se ri: חחח

O ח é o equivalente ao h na língua hebraica. Também dá para usar ההה

23) Coreia do Sul

Como se ri: kkkkkkkkkkk

Vem do ideograma ㅋㅋㅋ, diminutivo de 크크크, que se lê “keu keu keu” – o equivalente coreano de “hahaha”

24) Japão

Como se ri: wwwwwwww

Provavelmente vem do kanji 笑, que significa “risada” e é pronunciado “warai”. Na internet, a palavra acabou sendo abreviada só para o w

25) Suécia

Como se ri: ASG

É uma abreviação de “asgarv”, palavra que indica risada intensa

26) Afeganistão

Como se ri: MKM

Abreviação de “ma khanda mikonom“, que significa “estou rindo” no dialeto persa Dari

27) China

Como se ri: 哈哈

São os ideogramas chineses que produzem o fonema “ha ha”. Já呵呵 é usado para “he he”

28) Egito

Como se ri: hhhhhhhhhhh

Também se fala árabe no Egito, mas lá há mais influência do inglês. Novamente, as vogais são suprimidas porque estão implícitas

29) França

Como se ri: MDR

É uma sigla para “mort de rire”, que significa “morrendo de rir”

FONTES Netymology: From apps to zombies: A Linguistic Celebration of the Digital World, de Tom Chatfield; e sites Russian Lessons, The Atlantic, Voxy e Veritas Language Solutions