Como surgiram as frases de caminhão?

Estima-se que a mania de exibir frases nos para-choques de caminhões começou no Brasil nos anos 50. A prática é inspirada no filateado: técnica argentina de desenhos estilizados que ornamentavam carroças no fim do século 19. Com o tempo, os desenhos passaram a ser usados em ônibus e caminhões dos hermanos, só que acompanhados por frases. A moda pegou de vez por aqui nos anos 80. O investimento das montadoras em tecnologia e conforto motivou os caminhoneiros a enfeitar os veículos com acessórios, como as faixas com frases. Algumas são clássicas: “Pai herói”, por exemplo, indica que o motorista é filho de caminhoneiro. Já frases relacionadas a dirigir rápido e a hábitos noturnos mostram que o profissional trabalha com cargas perecíveis. A tradição das frases de para-choque está ameaçada pelo aumento de frotas terceirizadas e por clientes que não contratam caminhões com letreiros.

MOSTRA GRÁTIS

Além de descolar carona fácil, pintores de para-choque carregam um caderninho com frases para os caminhoneiros escolherem