ILUSTRAÇÕES Klayton Luz

A maioria das alterações tem a ver com a baixa pressão do ar no interior da aeronave, que diminui a umidade no ambiente e a oxigenação do organismo. Geralmente, a pressão é mantida no mínimo tolerável ao homem (cerca de 30% menor que ao nível do mar). Se fosse maior do que isso, a diferença em relação ao lado de fora faria a fuselagem da nave explodir. A pressão externa é muito baixa, porque, em grandes altitudes, a quantidade de ar e a temperatura são muito menores, diminuindo as colisões entre suas moléculas. Viaje com a gente e entenda o que rola no seu organismo.

POR QUE O OUVIDO TAMPA?

Normalmente, a tuba auditiva (o canal que liga o nariz ao ouvido) permite a entrada de ar na cavidade da orelha média, para equilibrar nossa pressão interna em relação à externa. Mas nem sempre ela consegue agir rapidamente – em especial, na decolagem e no pouso, quando a variação na pressão é drástica. Aí, o tímpano fica tenso e temos a sensação de abafamento. Bocejar ou mascar chiclete ativa o músculo que abre a tuba, permitindo a entrada de ar.

POR QUE A PELE RESSECA?

A camada mais externa da pele, chamada epiderme, realiza trocas constantes de umidade com o ambiente. Como o ar na cabine do avião é seco, a tendência é que a água presente na epiderme evapore mais rapidamente. E aí ficamos com a sensação de pele desidratada. (O mesmo acontece com a lágrima, que lubrifica e reveste o olho).

+ Como funciona a cabine de comando de um avião?

+ Por que perdemos o bronzeado?

POR QUE A COMIDA FICA SEM GOSTO?

Porque a baixa umidade e a pressão atrapalham o trabalho das papilas gustativas na língua. Em 2010, a companhia aérea Lufthansa simulou, em terra firme, as mesmas condições de um avião em voo. Descobriu-se que os “passageiros-cobaias” perderam até 30% da habilidade de reconhecer sabores doces e salgados. Sabores azedos e amargos não foram afetados. Apesar de o ar-condicionado filtrar o ar, o contato próximo entre várias pessoas no ambiente fechado facilita a transmissão de doenças.

POR QUE O CABELO FICA ELÉTRICO?

O atrito dos corpos com materiais isolantes faz com que percam elétrons e fiquem carregados positivamente. É a chamada energia estática. Isso acontece ainda mais intensamente com o cabelo, que é bom isolante e acaba mantendo cargas positivas conforme os fios roçam entre si. Só que corpos com carga similar se repelem – daí um fio “se afasta” do outro e nosso penteado fica ouriçado. Normalmente, a umidade ajuda a descarregar essa eletricidade, mas no avião a despressurização e o ar condicionado deixam o ambiente seco.

+ Por que o cabelo enrola na umidade?

+ O que acontece se a porta do avião se abrir no meio de um voo?

POR QUE O EFEITO DO ÁLCOOL É MAIOR?

Essa “potência extra” não é consenso entre os cientistas, mas muitos concordam que a baixa de oxigênio desacelera a metabolização do álcool pelo corpo. Ele é eliminado de forma mais lenta e permanece em maior concentração no sangue. Além disso, o oxigênio é vital para o pleno funcionamento dos neurônios. Sem ele, o cérebro se torna mais sensível à bebida.

EM QUE CASOS PODE OCORRER TROMBOSE?

Mexer as pernas contrai a musculatura em torno das veias e estimula o sistema circulatório. Mas, num voo longo, ficamos muito tempo com os membros parados. Isso, somado à desidratação (que deixa o sangue mais concentrado), facilita a coagulação do sangue – é a chamada trombose venosa profunda. Essa “pelota” pode se desprender, ir para o pulmão e causar uma embolia fatal. Para evitar o problema, mexa-se de tempos em tempos e beba líquidos.

FONTES Harvard Health Publications, University of Mississippi Medical Center e Business Insider