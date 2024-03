Confira o resultado do concurso cultural A Sombra da Serpente

Na última terça-feira, 09 de outubro, realizamos um concurso cultural aqui no site da Mundo Estranho, valendo a coleção “As crônicas dos Kane”, do escritor Rick Riordan.

Veja os vencedores:

1º lugar – Rafaela Carvalho Camilo:

Gostaria muito de ser Bes. Um pouco contraditório querer ser o deus anão que é a ‘face da feiura’, mas me parece encantadora a ideia, já que não há nada que eu mais goste de fazer do que quebrar estereótipos e Bes faz isso de maneira perfeita. Espera-se de um deus feio que seja mau, porém Bes é amigável e sempre protegeu o povo Egípcio, que o venerava apesar de sua aparência, ele é o símbolo de que o exterior não influencia no interior, a imagem nem sempre quer dizer aquilo que deduzimos em uma primeira impressão!

2º lugar – Wilson Evaristo Martins:

Eu gostaria de ser Rá, pois assim eu construiria uma empresa de bronzeamento. Assim, todos que fossem se bronzear teriam que agradecer a mim (Rá), orando e fazendo adorações, para que eu fosse o melhor dos deuses egípcios.

3º lugar – Patricia Leticia Striker de Barros

Osíris Imagina conhecer todas as celebridades, os que já morreram e os que ainda estão para morrer? Como governador dos mortos seria uma festa, sem contar que pesaria o coração de todos, julgando o destino de cada um e observando a situação do mundo atual eu assistiria muitos serem devorados pela fera Ammit.

A Rafaela receberá os três livros da coleção “As crônicas dos Kane” e o “Guia de Sobrevivência”. Já o Wilson e a Patricia levarão o livro “A sombra da serpente”. Os três também serão premiados com alguns brindes surpesa.

Os vencedores serão contatados por e-mail.

Obrigado pelas participações! Para saber mais novidades dos livros do Rick Riordan, conheça a fanpage da Editora Intrínseca no Facebook.