Você é daqueles que se diverte horas a fio vendo imagens de animais na internet? O Comedy Wildlife Awards premia anualmente as melhores fotos do tipo – e anunciou nesta quarta (13) os vencedores da edição de 2019.

A foto acima, tirada pela fotógrafa Sarah Skinner, foi a grande vencedora. E tem um título sugestivo: Grab Life by the… (“Agarre a vida pela…”, em inglês). Ela foi escolhida entre 40 finalistas, que por sua vez foram selecionados dentre 8 mil fotos, de 68 países.

O Comedy Wildlife Awards foi criado há cinco anos por dois fotógrafos, Tom Sullam e Paul Joynson-Hicks, e usa o humor para chamar a atenção para a conservação dos bichos. O prêmio trabalha em parceria com a Born Free Foundation, uma organização britânica de preservação e direito dos animais.

O juri é composto por um time de especialistas: além dos fundadores, há apoiadores, fotógrafos e jornalistas experts em vida selvagem. A foto de Skinner, tirada em Botsuana, também levou outro troféu, o Creatures of the Land Award. Com isso, ela também ganha, como parte da premiação, um safári pelo Quênia.

O Comedy Wildlife também premiou outras fotos. A imagem abaixo, por exemplo, de dois pássaros na Croácia, levou o Spectrum Photo Creatures of the Air Award, voltado para aves:

Essa fofa lontra, fotografada por Harry Walker, levou dois prêmios: escolha do público e o de animais aquáticos. Merecido, não?

Já essa sequência de fotos levou o Amazing Internet Portfolio Award. As imagens, cujo título é Loves Comes First ( “O Amor Vem Primeiro), retratam esquilos terrestres do Cabo, espécie encontrada no Sul da África, em uma jornada romântica que parece culminar numa espécie de “casamento”:

As duas fotos abaixo fazem parte da seleção de finalistas que receberam menção honrosa do júri. O resto delas está disponível no site da premiação.