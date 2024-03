Conteúdo Extra – Atletas da Cuca (exercício O Idioma Misterioso)

Na matéria Atletas da Cuca da edição de março (136), reproduzimos um exercício da Olimpíada Brasileira de Linguística de 2012. Ensinamos a resolvê-lo na matéria, mas aqui seguem os detalhes:

O competidor precisa montar um mapa semântico do toki pona, igual a este:

Em seguida, é preciso desmembrar as palavras em português para procurar suas equivalentes em toki pona. “Xixi”, por exemplo, pode ser desmembrada como “água” + “amarelo”. Para achar as correspondências certas, era preciso partir da dica do exercício: o termo “jan Puno”, que é o único com letra maiúscula e, portanto, só pode equivaler a “Bruno”. Com isso, já sabemos que “jan” significa algo como “pessoa” ou “indivíduo”. Existem apenas mais duas palavras com “jan”: “jan ilo” e “jan toki”, e existem apenas mais duas palavras em português que trazem a noção de “indivíduo”: “robô” e “profeta”. Aí, é preciso desmembrar “robô e “profeta” para achar as associações de “ilo” e “toki”, e assim por diante.

A lista correta de correspondências está abaixo: