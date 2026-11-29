É muito difícil, para a ciência, fazer uma descrição formal do que é um pensamento. Não existe uma definição consensual: uma lembrança espontânea, uma preocupação, uma imagem mental, uma decisão, uma frase que você lê ou a repetição de uma mesma ideia contam como pensamentos separados? Dependendo da definição e do método, o resultado pode variar bastante. Justamente por isso, é difícil contar quantos pensamentos cada humano tem por dia.

Em 2013, uma publicação da revista Forbes afirmou: “Segundo as pesquisas do Dr. Fred Luskin, da Universidade Stanford, um ser humano tem aproximadamente 60 mil pensamentos por dia — e 90% deles são repetitivos”. Esse número se alastrou pela internet: aparece em revistas de neurotecnologia, sites sobre aventuras, sites dedicados à meditação, na conta da Universidade Stanford no Twitter/X e até mesmo em textos jornalísticos.

O problema é que esse valor parece não ter fonte nenhuma. Uma investigação do pesquisador Jon Schwabish, em 2024, apontou que o texto da Forbes não oferecia um link para respaldar sua afirmação. O pesquisador entrou em contato com o Dr. Fred Luskin, que respondeu não fazer ideia de onde aquela citação havia surgido.

Ciência de verdade

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É importante desbancar esse mito popular logo de cara porque existem, sim, tentativas legítimas de contar quantos pensamentos temos por dia. Em 2020, pesquisadores da Universidade Queen’s, no Canadá, publicaram um trabalho na revista Nature Communications que analisou exames de ressonância magnética funcional de 184 adultos jovens.

Os pesquisadores identificaram transições entre diferentes padrões de atividade cerebral, as quais interpretaram como possíveis mudanças de pensamento. A partir disso, estimaram uma média de aproximadamente 6.200 pensamentos por dia — muito abaixo dos 60 mil a 80 mil popularizados na internet.

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Esse estudo permanece como o mais rigoroso em termos de metodologia sobre o tema da contagem de pensamentos até agora. Porém, mesmo esse número de 6.200 é uma estimativa experimental, e não uma contagem literal de todos os pensamentos de uma pessoa.

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Pensamentos negativos

Outra afirmação muito difundida na internet é de que 95% dos pensamentos diários de uma pessoa são negativos. Essa estatística aparece em sites de psicologia, sites de autoajuda e postagens no Medium, entre outros. Assim como o outro exemplo, ela parece ter sido completamente inventada e não ter respaldo científico nenhum. É possível que seja uma confusão com a afirmação de que “90% deles são repetitivos”, presente no texto da Forbes.

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Mas será que existe um número correto para isso? Um estudo publicado em 2010 na revista Science acompanhou 2.250 pessoas por meio de um aplicativo que perguntava aleatoriamente o que elas estavam fazendo, pensando e sentindo. Os pesquisadores descobriram que a mente divagava da tarefa atual em aproximadamente 47% dos momentos. Entre esses episódios de divagação, 26,5% envolviam conteúdos desagradáveis — um resultado bem diferente de afirmar que 95% de todos os pensamentos são negativos.

Outro estudo, de 2021, não ofereceu quantificações, mas também é interessante. Os pesquisadores enviaram questionários aos participantes durante a vida cotidiana, perguntando sobre o conteúdo dos pensamentos naquele momento. Foram analisadas 1.043 respostas válidas e observou-se que os pensamentos relatados eram, em média, mais positivos do que negativos. E mais: os positivos apresentavam intensidade média maior do que os negativos.

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Na medicina, existe um conceito chamado RNT (Repetitive Negative Thinking), ou pensamento negativo repetitivo, que descreve pensamentos negativos que se repetem ao longo do tempo, são difíceis de interromper ou controlar e invadem a atenção, mesmo quando a pessoa gostaria de pensar em outra coisa, entre outras características. Isso é, talvez, o mais próximo que a ciência chegue de uma “quantificação” de pensamentos negativos. Mas o RNT não fornece porcentagens: os pacientes respondem a questionários, sobre os quais é calculada uma pontuação. Esses questionários acabam sendo instrumentos importantes no diagnóstico de transtornos como ansiedade e depressão.

Ou seja: a estatística de “95% dos pensamentos diários são negativos” é falsa e, até o momento, não há método científico que permita fazer esse cálculo com confiança, apenas estudos que fazem aproximações com base em metodologias variadas.

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