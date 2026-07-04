O conceito de banheiro como o conhecemos é relativamente novo, tendência do século 19 para cá. Antes disso, o povo se virava como podia: na Idade Média, as privadas eram basicamente buracos que davam para fossos, enquanto no Brasil colonial usava-se penicos que depois eram esvaziados em áreas externas — os mais ricos tinham fossas simples no quintal.

Na Roma antiga, os banheiros eram geralmente comunitários. S alas amplas, com fileiras de assentos de pedra onde se enfileiravam buracos simétricos, que davam para pequenos fluxos de água. Ali, fazer as necessidades era uma atividade social: você evacuava e conversava ao mesmo tempo. Em muitos casos, esses banheiros eram belíssimos, com afrescos nas paredes, esculturas nos cantos e placas de mármore italiano.

A coisa ficava ainda mais estranha na hora de se limpar: os romanos não tinham papel higiênico (que só foi inventado no século 19), então usavam o tersorium, um esponja orgânica (retirada do Mar Mediterrâneo) amarrada a uma vareta de madeira. Os romanos simplesmente limpavam o butico, enxaguavam o tersorium em um balde de vinagre ou água salgada e o deixavam para a próxima pessoa usar.

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Isso mesmo, o tersorium era um limpador de nádegas compartilhado! Isso significa que, se uma pessoa estivesse com alguma infecção intestinal, seus colegas de banheiro provavelmente iriam pegar a doença também. O objeto passava de bunda em bunda o dia todo, sendo constantemente sujado e lavado novamente, num ciclo sem fim.

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Mas o tersorium não era a única opção. Algumas pessoas viviam em lugares onde ele não estava disponível, ou então podiam simplesmente não ter um à mão na hora da necessidade. Nesses casos, usava-se um pessoi (“pedrinha”), um pedaço de cerâmica com as bordas cuidadosamente arredondadas (para evitar lesões) que era passado repetidamente na região anal para raspar os vestígios da evacuação.

Esses exemplos mostram como, alguns séculos atrás, limpar a bunda era bem mais difícil e inconveniente do que é hoje. Você podia sair machucado e até doente! Mais um motivo para agradecer ao pessoal do século 19 por inventar o papel higiênico e popularizar os sistemas de água encanada.

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