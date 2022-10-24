Equipe premiada por trás do filme ‘Mundo Estranho’

Um longa-metragem é resultado do trabalho de dezenas de pessoas. Ajuda quando algumas delas, especialmente as que lideram o processo, já se conhecem e estão acostumadas a atuar em sintonia. É o caso de Mundo Estranho, da Disney.

Don Hall e Qui Nguyen já estiveram juntos em outros filmes de animação de grande sucesso. Também estão habituados ao estilo de Roy Conli, o produtor. Conheça mais sobre os três profissionais que fizeram a animação.

DON HALL

Diretor



Trabalha com a Disney desde 1999, atuando em animações de sucesso. Codirigiu O Ursinho Pooh, Operação Big Hero (vencedor do Oscar de Animação em 2015), Moana e Raya e o Último Dragão.

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QUI NGUYEN

Diretor e roteirista

Corroteirista de Raya e o Último Dragão, ele é conhecido também por escrever peças de teatro premiadas e séries de TV de sucesso. Ele dirigiu sua própria produção, chamada She Kills Monsters.

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ROY CONLI

Produtor

Ganhador do Oscar de Melhor Animação por Operação Big Hero, também produziu Olaf em uma Aventura Congelante de Frozen. Começou a carreira coproduzindo Corcunda de Notredame, de 1996, e desde então acumula oito projetos.

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Confira o trailer do filme: