Equipe premiada por trás do filme ‘Mundo Estranho’
Conheça os responsáveis pela produção, roteiro e direção da nova animação da Walt Disney Animation Studios
Um longa-metragem é resultado do trabalho de dezenas de pessoas. Ajuda quando algumas delas, especialmente as que lideram o processo, já se conhecem e estão acostumadas a atuar em sintonia. É o caso de Mundo Estranho, da Disney.
Don Hall e Qui Nguyen já estiveram juntos em outros filmes de animação de grande sucesso. Também estão habituados ao estilo de Roy Conli, o produtor. Conheça mais sobre os três profissionais que fizeram a animação.
DON HALL
Diretor
Trabalha com a Disney desde 1999, atuando em animações de sucesso. Codirigiu O Ursinho Pooh, Operação Big Hero (vencedor do Oscar de Animação em 2015), Moana e Raya e o Último Dragão.
QUI NGUYEN
Diretor e roteirista
Corroteirista de Raya e o Último Dragão, ele é conhecido também por escrever peças de teatro premiadas e séries de TV de sucesso. Ele dirigiu sua própria produção, chamada She Kills Monsters.
ROY CONLI
Produtor
Ganhador do Oscar de Melhor Animação por Operação Big Hero, também produziu Olaf em uma Aventura Congelante de Frozen. Começou a carreira coproduzindo Corcunda de Notredame, de 1996, e desde então acumula oito projetos.
Confira o trailer do filme: