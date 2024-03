Faça sua inscrição para a Turma do Fundão 2013

Estão abertas as inscrições para a Turma do Fundão 2013, o grupo de leitores que atua como consultor da ME e nos ajuda a fazer a maior revista de curiosidades do Brasil.

Quer se inscrever? Então confira as regras abaixo e, depois, preencha a ficha de inscrição. Os convocados saem na edição de setembro.

REQUISITOS

– Ter entre 14 e 18 anos

– Residir em território brasileiro

– Ser leitor e conhecedor da ME

– Preencher a ficha com os dados corretos (não se esqueça da foto!)

DETALHES

– Período de inscrições: de 20/5 a 24/6

– O número de membros da TDF 2013 ficará entre 15 e 20, a critério da redação

– Nenhuma pergunta da ficha de inscrição é eliminatória

– Metade dos integrantes selecionados será da cidade de São Paulo, onde fica a redação. A outra metade será do resto do Brasil

– Os inscritos da cidade de SP devem estar disponíveis para uma entrevista presencial com os integrantes da redação da ME, que acontecerá entre os dias 22 e 26 de julho

– Todas as fichas serão lidas (mande a sua só uma vez)

– A escolha dos membros será feita pela redação da ME, sob os seguintes critérios: desenvoltura, interesses pessoais, capacidade de escrita e relação com a revista

– A vigência da turma selecionada será de setembro de 2013 a agosto de 2014

ATIVIDADES DA TDF

– Consultoria sobre assuntos jovens para a redação

– Sugestão de matérias

– Participação em seções da revista (Duelo, Debate, Xis Tudo)

– Criação de resenhas e matérias para o Blog da TDF

Preencha a FICHA DE INSCRIÇÃO.

(Ainda tem alguma dúvida? Mande e-mail para mundoestranho@abril.com.br)