“Fair play”: a regra não-dita das histórias de detetive que as IAs ainda não conseguem copiar

No esporte, fair play é um conceito abstrato, mas universalmente compreendido, de que ambos os adversários devem fazer o possível para que as condições de ambos de vencer sejam justas, ainda que isso implique em perder uma possibilidade imediata de vantagem. Quando um jogador se machuca e o adversário chuta a bola para fora no futebol para que ele possa ser atendido, isso é fair play.

Na literatura policial, também existe um conceito próprio de fair play. Nessas histórias, em que geralmente ocorre um crime e os personagens precisam descobrir o culpado, o leitor também se envolve na trama, tentando decifrar as pistas e chegar ele mesmo a uma explicação antes que esta lhe seja apresentada no fim do livro.

O fair play consiste em o autor da obra apresentar, ao longo da trama, todos os elementos necessários para que o leitor consiga resolver o mistério sozinho. Em teoria, basta que o leitor tenha um raciocínio afiado para conectar os pontos e entender o que aconteceu. Ele não precisa entregar a solução de bandeja — pelo contrário: uma boa história policial deve dificultar a descoberta. Mas o leitor deve ter tido, pelo menos teoricamente, informação suficiente para conectar os pontos e chegar à solução.

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O oposto disso é o também conhecido conceito de “deus ex machina”, quando o mistério é resolvido por fatores que não existiam antes na equação. Imagine que, no último capítulo, o detetive diga: “Ah, descobrimos que o assassino é Carlos porque encontramos agora uma gravação de uma câmera escondida”. Mas, no livro, a câmera nunca havia sido mencionada, ninguém sabia que ela existia e nenhuma pista anterior apontava para Carlos. A solução pode até ser surpreendente, mas não é fair play.

Comparando humanos e IA

Um artigo de 2026 da Universidade Hebraica de Jerusalém tentou transformar esse conceito literário de fair play em algo que possa ser medido matematicamente. O objetivo: saber se histórias produzidas por IA conseguem atingir um fair play satisfatório.

Os autores argumentam que uma história boa (com bom fair play) precisa ter uma solução acessível para dois tipos de leitores: o “ingênuo”, que é aquele que interpreta as pistas de maneira relativamente superficial, e o “detetive brilhante”, que interpreta as pistas corretamente e faz as melhores inferências possíveis.

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Para medir isso, os autores fizeram os modelos de IA gerarem 54 histórias policiais. A esse conjunto, somaram 11 histórias escritas por humanos, sendo seis do detetive Sherlock Holmes (de Arthur Conan Doyle) e cinco do detetive Hercule Poirot (de Agatha Christie).

As histórias foram avaliadas de duas maneiras. Primeiro, pelos próprios modelos de linguagem, que atuaram simulando os dois tipos de leitores. Depois, 20 humanos reais leram as histórias parágrafo por parágrafo, tentando identificar o culpado entre quatro suspeitos. Ao final, esses participantes também deram notas de 1 a 5 para os critérios de surpresa, coerência, fair play e prazer de leitura.

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Como a IA se saiu?

Na avaliação feita pelos humanos, o único dos quatro critérios em que as histórias criadas por IA se equipararam às autorais foi a surpresa. Nos outros três, os participantes apontaram superioridade nas histórias escritas por Agatha Christie e Conan Doyle.

Isso significa que as histórias produzidas pelas IAs conseguem ser imprevisíveis (no sentido de o desfecho ter um plot twist), mas geralmente não conseguem construir fair play para dar o peso necessário a essa reviravolta. Por quê? A conclusão dos autores do estudo é que os modelos frequentemente conseguem produzir surpresa ou coerência isoladamente, mas têm dificuldade de combinar as duas coisas, o que seria necessário para produzir o fair play.

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Em outras palavras, as IAs conseguem criar histórias em que o final seja surpreendente — por exemplo, com o culpado sendo a pessoa menos suspeita. Só que, frequentemente, não conseguem fazer o trabalho inverso: garantir que, ao longo da história, todas as pistas façam sentido e permitam que um leitor atento descubra isso.

Isso é um alívio para quem gosta de escrever e de ler histórias policiais — um sinal de que, mesmo tendo séculos de literatura à disposição para estudar, os modelos ainda enfrentam dificuldades para reproduzir uma das habilidades mais difíceis da ficção policial: construir um mistério que consiga surpreender o leitor sem trapacear com ele.

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