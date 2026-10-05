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Mundo Estranho

Há 65 anos, um carro e um submarino colidiram pela primeira (e única) vez na História

Imagine contar esse causo chegando em casa

Por Victor Bianchin 5 out 2026, 08h01
Há 65 anos, um carro e um submarino colidiram pela primeira (e única) vez na História Priorizar nos meus resultados Google

“Carro bate contra submarino” não é bem o tipo de notícia que você espera ler no jornal. Mas aconteceu: em 19 de agosto de 1961, em Lysekil, uma pequena cidade portuária no oeste da Suécia, um Volvo PV544 desgovernado desceu uma ladeira e bateu em um submarino da Marinha sueca. Um acidente tão improvável que parece ter saído de uma comédia.

A história começa de maneira muito menos cinematográfica do que o resultado sugere. O Volvo estava estacionado perto da central telefônica na Fiskaregatan, uma rua próxima ao porto sul de Lysekil. A rua tinha um desnível em direção à água.

O motorista deixou o carro estacionado e esqueceu de acionar o freio de mão. Em algum momento, o Volvo começou a se mover sozinho ladeira abaixo e, sem ninguém ao volante, foi ganhando velocidade em direção ao porto.

O carro ia parar direto na água se não fosse por algo bastante incomum em seu caminho: o submarino HSwMS Bävern, que estava atracado no porto. Quando o Volvo atingiu a parte dianteira do submarino, acabou ficando parcialmente suspenso sobre a água. O resultado foi uma cena inusitada: um automóvel Volvo enfiado contra a proa de um submarino da Marinha sueca.

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Felizmente, houve quem registrasse o momento para a posteridade: Hans Johansson, editor do jornal local Kuriren, que por acaso estava nas redondezas, por sorte tinha uma câmera consigo e conseguiu fotografar o acidente. O clique hoje faz parte do acervo fotográfico do Sjöhistoriska museet, o Museu Marítimo Sueco.

A colisão danificou a dianteira do Volvo e provocou uma deformação na estrutura metálica da proa do Bävern, mas não causou feridos. O submarino continuou em serviço por quase duas décadas, até ser desativado em 1980. O destino posterior do Volvo é menos claro. Segundo a revista sueca Klassiker, não se sabe se ele foi reparado ou acabou sendo desmontado. 

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Até onde se sabe, essa continua sendo a única colisão documentada entre um carro e um submarino. Em 2026, portanto, o episódio completa 65 anos, sendo uma das anedotas históricas mais bizarras do século passado.

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