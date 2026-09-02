Impressionismo: entenda o movimento artístico que revolucionou a pintura francesa

O impressionismo foi uma influente escola de pintura que emergiu na França em meados do século 19, marcando uma ruptura radical com as tradições artísticas da época. Seus artistas, como o precursor Claude Monet, abandonaram as regras acadêmicas para capturar a realidade através de suas impressões visuais e da efemeridade da luz.

Segundo a crítica de arte Magnólia Costa, do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), “o impressionismo causou uma ruptura em relação à maneira de figurar a realidade tal como se estabeleceu no mundo das artes desde o início do Renascimento, no século 15″. A grande preocupação com perspectiva e proporcionalidade, características da pintura renascentista, foi deixada de lado. Retratos e motivos religiosos, temas comuns, deram lugar a paisagens e cenas cotidianas, focando nas nuances da cor e da luz. Essa abordagem revolucionou a pintura francesa e a história da arte.

A ascensão e o impacto do impressionismo

A obra Terraço, de Claude Monet, de 1866, é vista como um dos primeiros marcos do impressionismo. Contudo, o grande reconhecimento veio em 1874, quando Monet e outros importantes pintores impressionistas, incluindo Auguste Renoir, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Edgar Degas, Paul Cézanne e Berthe Morisot, organizaram uma exposição. A mostra, com seus quadros de pinceladas soltas e formas menos definidas, inicialmente escandalizou críticos e o público.

Foi o crítico Louis Leroy quem, ao comentar a obra Impressão, Nascer do Sol, de Monet, cunhou o termo “impressionismo” de forma depreciativa. Paradoxalmente, a expressão foi adotada pelos artistas, batizando este novo e revolucionário movimento artístico. Apesar de sua curta duração, com a última exposição coletiva em 1886, o impressionismo deixou um legado imenso na arte.

7 obras de arte brasileiras que estão expostas fora do Brasil

Continua após a publicidade

Mesmo com a rápida dispersão do grupo, as obras impressionistas e pós-impressionistas se tornariam verdadeiros tesouros. No início do século 20, essas telas estavam entre as mais valiosas do mundo. Um exemplo notável é Baile no Moulin de la Galette, de Renoir, que foi arrematado por incríveis US$ 78,1 milhões, demonstrando o duradouro impacto financeiro e cultural do movimento.

Continua após a publicidade

Artistas impressionistas e pós-impressionistas

Entenda a diferença

Impressionistas

Os pioneiros usavam o efeito borrado para transmitir a transitoriedade do momento, criando uma sensação de movimento nos quadros e focando nas impressões da luz. Esses pintores definiram as características iniciais do movimento.

Continua após a publicidade

Camille Pissarro (1830-1903) – Hortas e árvores em flor, a primavera em Pontoise (1877)

Continua após a publicidade

Edouard Manet (1832-1883) – A roupa (1875)

Edgar Degas (1834-1917) – Dançarina com buquê saudando no palco (1878)

Continua após a publicidade

Alfred Sisley (1839-1899) – O Sena em Suresnes (1877)

Pierre Auguste Renoir (1841-1919) – Baile no Moulin de la Galette (1876)

Berthe Morisot (1841-1895) – O Berço (1873)

Pós-impressionistas

Este grupo de artistas subsequentes começou a explorar formas e contornos mais definidos. As imagens, menos focadas na transitoriedade, transmitiam um efeito mais estático em comparação com as obras impressionistas iniciais, marcando uma evolução no estilo artístico e a transição para outras correntes.

Paul Cézanne (1839-1906) – A casa do enforcado em Auvers-sur-Oise (1873)

Paul Gauguin (1848-1903) – Donde vimos? O Que somos? Para onde vamos? (1897)

Vincent Van Gogh (1853-1890) – Trigal com ciprestes (1889)

Georges Seurat (1859-1891) – Uma tarde de domingo na ilha de Grande-Jatte (1885)

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de inteligência artificial e revisado por jornalistas. Trata-se de uma atualização de reportagem publicada pela Mundo Estranho em 2011.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.