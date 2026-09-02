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Impressionismo: entenda o movimento artístico que revolucionou a pintura francesa

Movimento artístico surgiu na França no século 19, transformando a pintura com foco na luz e nas impressões visuais. Conheça sua história e principais artistas.

Por Redação Mundo Estranho 2 set 2026, 19h20 | Atualizado em 2 set 2026, 19h51
Autorretrato de Claude Monet, usando uma boina escura, olhando para frente. Ele tem barba e cabelo castanhos escuros, pele rosada e olhos castanhos. O fundo é branco com pinceladas visíveis
Autorretrato de Claude Monet (Catalogue raisonné Claude Monet/Wikimedia Commons)
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O impressionismo foi uma influente escola de pintura que emergiu na França em meados do século 19, marcando uma ruptura radical com as tradições artísticas da época. Seus artistas, como o precursor Claude Monet, abandonaram as regras acadêmicas para capturar a realidade através de suas impressões visuais e da efemeridade da luz.

Segundo a crítica de arte Magnólia Costa, do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), “o impressionismo causou uma ruptura em relação à maneira de figurar a realidade tal como se estabeleceu no mundo das artes desde o início do Renascimento, no século 15″. A grande preocupação com perspectiva e proporcionalidade, características da pintura renascentista, foi deixada de lado. Retratos e motivos religiosos, temas comuns, deram lugar a paisagens e cenas cotidianas, focando nas nuances da cor e da luz. Essa abordagem revolucionou a pintura francesa e a história da arte.

A ascensão e o impacto do impressionismo

A obra Terraço, de Claude Monet, de 1866, é vista como um dos primeiros marcos do impressionismo. Contudo, o grande reconhecimento veio em 1874, quando Monet e outros importantes pintores impressionistas, incluindo Auguste Renoir, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Edgar Degas, Paul Cézanne e Berthe Morisot, organizaram uma exposição. A mostra, com seus quadros de pinceladas soltas e formas menos definidas, inicialmente escandalizou críticos e o público.

Foi o crítico Louis Leroy quem, ao comentar a obra Impressão, Nascer do Sol, de Monet, cunhou o termo “impressionismo” de forma depreciativa. Paradoxalmente, a expressão foi adotada pelos artistas, batizando este novo e revolucionário movimento artístico. Apesar de sua curta duração, com a última exposição coletiva em 1886, o impressionismo deixou um legado imenso na arte.

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Mesmo com a rápida dispersão do grupo, as obras impressionistas e pós-impressionistas se tornariam verdadeiros tesouros. No início do século 20, essas telas estavam entre as mais valiosas do mundo. Um exemplo notável é Baile no Moulin de la Galette, de Renoir, que foi arrematado por incríveis US$ 78,1 milhões, demonstrando o duradouro impacto financeiro e cultural do movimento.

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Artistas impressionistas e pós-impressionistas

Entenda a diferença

Impressionistas

Os pioneiros usavam o efeito borrado para transmitir a transitoriedade do momento, criando uma sensação de movimento nos quadros e focando nas impressões da luz. Esses pintores definiram as características iniciais do movimento.

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Hortas e árvores em flor, a primavera em Pontoise (1877)
Imagem sem texto alternativo (Divulgação/Reprodução/Divulgação)
  • Camille Pissarro (1830-1903) – Hortas e árvores em flor, a primavera em Pontoise (1877)
A roupa (1875)
Imagem sem texto alternativo (Divulgação/Reprodução/Divulgação)
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  • Edouard Manet (1832-1883) – A roupa (1875)
Dançarina com buquê saudando no palco (1878)
Imagem sem texto alternativo (Divulgação/Reprodução/Divulgação)
  • Edgar Degas (1834-1917) – Dançarina com buquê saudando no palco (1878)
O Sena em Suresnes (1877)
Imagem sem texto alternativo (Divulgação/Reprodução/Divulgação)
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  • Alfred Sisley (1839-1899) – O Sena em Suresnes (1877)
Baile no Moulin de la Galette (1876)
Imagem sem texto alternativo (Divulgação/Reprodução/Divulgação)
  • Pierre Auguste Renoir (1841-1919) – Baile no Moulin de la Galette (1876)
O Berço (1873)
Imagem sem texto alternativo (Divulgação/Reprodução/Divulgação)
  • Berthe Morisot (1841-1895) – O Berço (1873)

Pós-impressionistas

Este grupo de artistas subsequentes começou a explorar formas e contornos mais definidos. As imagens, menos focadas na transitoriedade, transmitiam um efeito mais estático em comparação com as obras impressionistas iniciais, marcando uma evolução no estilo artístico e a transição para outras correntes.

A casa do enforcado em Auvers-sur-Oise (1873)
Imagem sem texto alternativo (Divulgação/Reprodução/Divulgação)
  • Paul Cézanne (1839-1906) – A casa do enforcado em Auvers-sur-Oise (1873)
Donde vimos? O Que somos? Para onde vamos? (1897)
Imagem sem texto alternativo (Divulgação/Reprodução/Divulgação)
  • Paul Gauguin (1848-1903) – Donde vimos? O Que somos? Para onde vamos? (1897)
Trigal com ciprestes (1889)
Imagem sem texto alternativo (Divulgação/Reprodução/Divulgação)
  • Vincent Van Gogh (1853-1890) – Trigal com ciprestes (1889)
Uma tarde de domingo na ilha de Grande-Jatte (1885)
Imagem sem texto alternativo (Divulgação/Reprodução/Divulgação)
  • Georges Seurat (1859-1891) – Uma tarde de domingo na ilha de Grande-Jatte (1885)

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de inteligência artificial e revisado por jornalistas. Trata-se de uma atualização de reportagem publicada pela Mundo Estranho em 2011.

 

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TAGS:
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Cultura
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História
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