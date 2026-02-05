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Mundo Estranho

Kiwi: a fruta que precisou mudar de nome para chegar ao Ocidente

“Groselha chinesa” não caía bem em tempos de Guerra Fria

Por Victor Bianchin 5 fev 2026, 16h12 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h34
Fotografia da fruta kiwi.
 (George D. Lepp/Getty Images)
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Estudar o nome das frutas leva a gente a conhecer algumas bizarrices históricas. “Abacate”, por exemplo, vem de “āhuacatl”, do náuatle (língua indígena do México) e significava “testículo” por causa do formato. Já a pitaya é uma fruta nativa das Américas (seu nome é indígena), mas a Ásia virou a maior produtora, por isso meteu o nome de “dragon fruit” (“fruta do dragão”) por puro marketing. Pegou no resto do mundo.

O caso do kiwi (que tem o maravilhoso nome científico de Actinidia deliciosa) é particularmente interessante. A fruta é nativa da Ásia e, na China, era originalmente chamada de “mihoutao”, ou “fruta do macaco”, conforme registrado numa enciclopédia do século 16.

Em 1904, a neozelandesa Mary Isabel Fraser, diretora de escola, visitou a China e trouxe de lá algumas sementes da fruta. Elas foram então entregues a um fazendeiro chamado Alexander Allison, que as plantou em sua fazenda perto da cidade ribeirinha de Whanganui. As árvores deram seus primeiros frutos em 1910.

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Os habitantes locais acharam que a fruta tinha gosto de groselha, por isso a apelidaram de groselha chinesa. É importante dizer, porém, que o kiwi não tem nada a ver com a família Grossulariaceae, à qual as groselhas pertencem.

Na mesma época, sementes chegaram aos EUA e ao Reino Unido, que também tentaram plantar a fruta com fins comerciais. Para esses países, entretanto, o cultivo não teve sucesso e os empreendedores acabaram desistindo. Na Nova Zelândia, a história era outra: a groselha chinesa virou moda e caiu no gosto popular. Na década de 1950, o país começou a exportá-la para os EUA.

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Só que era época de Guerra Fria, e a China era uma aliada da União Soviética — importar um produto chamado “groselha chinesa” poderia pegar muito mal para os estadunidenses. Por isso, a empresa Turners and Growers, que exportava a fruta (e exporta até hoje), resolveu rebatizá-la para esse novo mercado. O primeiro nome cogitado foi “melonette”, logo descartado porque melões e bagas tinham tarifas mais altas.

Em junho de 1959, um dos sócios, Jack Turner, sugeriu o nome “kiwi” durante uma reunião de gestão da empresa em Auckland, a maior cidade da Nova Zelândia. Sua ideia foi adotada e, posteriormente, esse nome se tornou o padrão da indústria.

Kiwi é o nome do pássaro nacional oficial da Nova Zelândia — aves do gênero Apteryx que parecem bolinhas marrons fofinhas e não conseguem voar. Obviamente, havia uma semelhança visual com a fruta, algo que ajudou o nome a pegar. De quebra, os habitantes do país já eram conhecidos como kiwis, de modo que ter uma fruta com esse nome não parecia forçado.

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O comércio internacional de kiwis explodiu nos anos 1970. Hoje, a Nova Zelândia não é a única exportadora: EUA, Itália e China também comercializam. A China, aliás, é a maior produtora e adotou, pelo menos em parte, o nome ocidentalizado. “Mihoutao” ainda é usado, mas kiwi é bastante comum. 

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