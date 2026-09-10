Mamute e mastodonte: entenda as diferenças entre os elefantes pré-históricos
Esses primos gigantes e extintos dos elefantes modernos viveram em épocas e regiões distintas.
Numa primeira análise, mamutes e mastodontes podem parecer idênticos, mas esses gigantes primos dos elefantes, extintos há milhares de anos, possuem distinções marcantes.
As principais diferenças entre o mamute e o mastodonte residem no período em que viveram e em particularidades de sua dentição, conforme explica a bióloga Mara Marques de Ângelo, da Fundação Parque Zoológico de São Paulo. Além disso, a distribuição geográfica também os separava. Ambos se dividiam em várias espécies, com tamanhos variados, desde mamutes gigantes de 5 metros a outros com menos de 2 metros de altura, tornando a identificação ainda mais complexa.
Período Geológico e Evolução
Os mastodontes foram os primeiros a surgir, habitando a Terra desde o período Mioceno (período entre 23,7 milhões e 5,3 milhões de anos atrás). Já os mamutes viveram exclusivamente no período Pleistoceno, que se estendeu de 1,6 milhão a 10 mil anos atrás. Apesar de suas origens em eras distintas, ambos foram extintos por volta do final do Pleistoceno. Os cientistas ainda debatem as causas exatas dessa extinção, mas a caça de filhotes pelos humanos é uma das teorias que podem ter contribuído para o desaparecimento desses animais.
Dentição e Dieta
A dentição é uma das chaves para diferenciar um mamute de um mastodonte. Os mamutes possuíam dentes com base mais comprida e superfície plana, ideais para triturar grama e vegetação de pastagens. Essa característica os tornava herbívoros especializados em pasto. Por outro lado, os mastodontes tinham dentes com base mais baixa e superfície irregular, adaptados para arrancar galhos e arbustos. Essa diferença anatômica indica dietas distintas, com os mastodontes sendo mais adaptados a florestas e áreas com vegetação mais densa.
Distribuição Geográfica e Extinção
Em termos de habitat, os mamutes eram encontrados predominantemente no norte da Europa, América do Norte e especialmente na Sibéria, onde fósseis bem preservados já foram descobertos no gelo. Os mastodontes também habitavam essas regiões, mas tinham uma distribuição mais ampla, com algumas espécies se espalhando por vastas áreas da América do Sul. Ambos são classificados como proboscídeos, uma ordem que já incluiu cerca de 350 espécies, sendo os elefantes asiático e africano os únicos representantes vivos atualmente.
Este conteúdo foi atualizado com inteligência artificial e revisado por jornalistas a partir de um texto de 2011 da Mundo Estranho.