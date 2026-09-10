Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Mês do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Mundo Estranho

Mamute e mastodonte: entenda as diferenças entre os elefantes pré-históricos

Esses primos gigantes e extintos dos elefantes modernos viveram em épocas e regiões distintas.

Por Redação Super 10 set 2026, 21h00
Ilustrações de mamutes.
 (MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images)
Continua após publicidade
Mamute e mastodonte: entenda as diferenças entre os elefantes pré-históricos Priorizar nos meus resultados Google

Numa primeira análise, mamutes e mastodontes podem parecer idênticos, mas esses gigantes primos dos elefantes, extintos há milhares de anos, possuem distinções marcantes.

As principais diferenças entre o mamute e o mastodonte residem no período em que viveram e em particularidades de sua dentição, conforme explica a bióloga Mara Marques de Ângelo, da Fundação Parque Zoológico de São Paulo. Além disso, a distribuição geográfica também os separava. Ambos se dividiam em várias espécies, com tamanhos variados, desde mamutes gigantes de 5 metros a outros com menos de 2 metros de altura, tornando a identificação ainda mais complexa.

Período Geológico e Evolução

Os mastodontes foram os primeiros a surgir, habitando a Terra desde o período Mioceno (período entre 23,7 milhões e 5,3 milhões de anos atrás). Já os mamutes viveram exclusivamente no período Pleistoceno, que se estendeu de 1,6 milhão a 10 mil anos atrás. Apesar de suas origens em eras distintas, ambos foram extintos por volta do final do Pleistoceno. Os cientistas ainda debatem as causas exatas dessa extinção, mas a caça de filhotes pelos humanos é uma das teorias que podem ter contribuído para o desaparecimento desses animais.

Siga

É verdade que elefantes são imunes ao câncer?

Continua após a publicidade

Dentição e Dieta

A dentição é uma das chaves para diferenciar um mamute de um mastodonte. Os mamutes possuíam dentes com base mais comprida e superfície plana, ideais para triturar grama e vegetação de pastagens. Essa característica os tornava herbívoros especializados em pasto. Por outro lado, os mastodontes tinham dentes com base mais baixa e superfície irregular, adaptados para arrancar galhos e arbustos. Essa diferença anatômica indica dietas distintas, com os mastodontes sendo mais adaptados a florestas e áreas com vegetação mais densa.

Distribuição Geográfica e Extinção

Em termos de habitat, os mamutes eram encontrados predominantemente no norte da Europa, América do Norte e especialmente na Sibéria, onde fósseis bem preservados já foram descobertos no gelo. Os mastodontes também habitavam essas regiões, mas tinham uma distribuição mais ampla, com algumas espécies se espalhando por vastas áreas da América do Sul. Ambos são classificados como proboscídeos, uma ordem que já incluiu cerca de 350 espécies, sendo os elefantes asiático e africano os únicos representantes vivos atualmente.

Este conteúdo foi atualizado com inteligência artificial e revisado por jornalistas a partir de um texto de 2011 da Mundo Estranho.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
elefante
MAMUTE
MASTODONTE
Mundo Estranho
Redação Digital
site mundo estranho
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional verde-escuro com texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).