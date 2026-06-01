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Mundo Estranho

Música alta faz as pessoas beberem mais

Pesquisadores manipularam o volume do som em um bar na França - e observaram os resultados.

Por Victor Bianchin 1 jun 2026, 18h00
Copos de cerveja e amendoim sob uma mesa de madeira em um pub.
 (FreshSplash/Getty Images)
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Estar em um ambiente com música — como shows, baladas, bares com couvert, apresentações artísticas e afins — pode fazer com que você consuma mais álcool. A descoberta veio em 2008 em um estudo da Universidade de Bretagne-Sud, na França.

Em vez de usar voluntários, a pesquisa foi em campo, feita com pessoas que não sabiam que estavam sendo observadas. Em três bares, foram escolhidos 40 “participantes”, todos homens com entre 18 e 25 anos de idade e que já haviam pedido pelo menos um copo de cerveja.

Com a permissão dos proprietários, os pesquisadores manipularam aleatoriamente os níveis de som da música nos bares entre 72 dB (considerado normal) e 88 dB (considerado alto) antes de escolher um participante. Após o participante observado sair do bar, os níveis de som eram novamente selecionados aleatoriamente e um novo participante era escolhido.

Os resultados mostraram que a música alta realmente faz com que as pessoas bebam mais. Em média, os frequentadores levavam 14,5 minutos para terminar um copo de 240 ml de cerveja quando o volume estava normal. No entanto, quando a música ficava mais alta, esse tempo caía para apenas 11,5 minutos. Como resultado, em média, esses consumidores pediam uma cerveja a mais quando a música estava alta.

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Os autores do estudo hipotetizaram duas possíveis explicações para o fenômeno. “Primeiro, níveis sonoros elevados podem ter causado maior excitação, o que levou os participantes a beberem mais rápido e a pedirem mais bebidas”, afirmou na época Nicolas Guéguen, professor de ciência comportamental. “Segundo, a música alta pode ter tido um efeito negativo na interação social no bar, fazendo com que os frequentadores bebessem mais porque conversavam menos”, disse.

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Seja qual for a explicação, os resultados estão de acordo com outras pesquisas sobre o tema que trazem descobertas surpreendentes. Veja:

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