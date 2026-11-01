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Não é só felicidade: entenda os outros motivos que fazem os cachorros abanarem o rabo

Latidos e rosnados por vezes não são suficientes, então o animal usa a cauda para comunicar uma série de emoções.

Por Victor Bianchin 1 nov 2026, 20h01
Retrato de um cachorro da raça Jack Russel Terrier correndo no meio de plantinhas com a língua de fora.
 (Westend61/Getty Images)
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Não é só felicidade: entenda os outros motivos que fazem os cachorros abanarem o rabo Priorizar nos meus resultados Google

O ato de abanar o rabo é sempre percebido pelos tutores como um sinal de felicidade. Afinal, esse é um dos gestos mais associados à alegria e à amizade entre humanos e cachorros. Mas e se esse movimento familiar escondesse muito mais do que aparenta? Dependendo da situação, um simples abanar de cauda pode revelar emoções inesperadas e transmitir sinais que passam despercebidos até aos tutores mais atentos.

Os cachorros usam a cauda como uma forma de se comunicar tanto com os humanos quanto com outros cachorros. Isso porque as vocalizações (latidos, rosnados e afins) têm capacidade limitada de transmitir sentimentos, então a linguagem corporal acaba sendo importante. Alguns especialistas sugerem que a cauda é, para a comunicação do cão, similar aos gestos manuais que os humanos fazem quando falam. 

Confira algumas sinalizações feitas pelos cães com a cauda:

  • Cauda ereta → dominância
  • Cauda horizontal → neutralidade
  • Cauda abaixada → submissão
  • Cauda abanando rapidamente → empolgação
  • Cauda abanando lentamente → dúvida, sentimentos conflitantes
  • Cauda em movimentos circulares → extrema felicidade

Entre os cachorros, o balançar da cauda pode ser visto à distância, o que permite que eles se comuniquem sem que precisem estar próximos. Manter esse espaço é importante para minimizar conflitos.

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Os cães costumam abanar mais o rabo quando um humano está presente, o que sugere que o ato de abanar o rabo pode funcionar como um sinal de que o animal quer alguma coisa. O abanar da cauda também acontece em resposta a estímulos não sociais, como comida, ventiladores e até sacolas plásticas. Nessas situações, acredita-se que o movimento da cauda indique emoções positivas e empolgação.

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Um fato curioso sobre o abanar do rabo é que os cães representam emoções diferentes dependendo do lado para o qual balançam. Um abanar para a direita (ativado pelo hemisfério esquerdo do cérebro) está mais associado a emoções positivas. Já um abanar para a esquerda (ativado pelo hemisfério direito) está mais associado a estímulos que levam o cão a recuar, como situações de agressividade ou encontros com cães maiores.

Estudos mostram que os lobos, dos quais os cachorros descendem, não abanam o rabo com tanta frequência quanto os cães. Além disso, os filhotes de cão começam a abanar o rabo em uma idade mais precoce do que os filhotes de lobo.

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Isso pode ser um sinal de que a resposta humana foi importante na evolução canina: como nós costumamos reagir ao abano da cauda, os cães podem ter evoluído para melhorar esse comportamento. Afinal, era importante obter o cuidado humano desde a primeira idade.

Inclusive, uma pesquisa de 2024 sobre a ciência do abanar de cauda, ​​feita pela Universidade de Turim (Itália), sugere que os seres humanos podem ter inconscientemente selecionado para domesticar os cães que mais abanam a cauda. O motivo: nós reagimos à natureza rítmica desse movimento, da mesma forma que reagimos às batidas na música.

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