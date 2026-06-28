Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 14,99
História, Mundo Estranho

Não, Shakespeare não inventou a palavra “drag”. Então, quem foi?

Entenda a origem do termo e como o escritor inglês entrou nessa história

Por Victor Bianchin 28 jun 2026, 11h45
Retrato gravado de William Shakespeare, com cabeça calva, cabelos longos e ondulados nas laterais, bigode e barba rala. Ele usa um colarinho branco plissado e olha diretamente para frente. O fundo é texturizado com linhas cruzadas
 (Martin Droeshout / Metropolitan Museum of Art/Wikimedia Commons)
Continua após publicidade
Não, Shakespeare não inventou a palavra “drag”. Então, quem foi? Priorizar nos meus resultados Google

Existe uma teoria, bastante espalhada pela internet, de que a palavra “drag” seria um acrônimo de “Dressed Resembling A Girl” (“vestido para parecer uma garota”) e que teria sido criada por William Shakespeare, o famoso dramaturgo britânico. Essa história é um mito, mas com pitadas de verdade. Para desfazer esse nó, precisamos voltar alguns séculos no tempo.

Em primeiro lugar, é preciso separar a palavra drag como verbo, no sentido de “puxar” ou “arrastar”, do substantivo que abriga o sentido de pessoa travestida. O verbo vem do inglês médio draggen, que já existia séculos antes de Shakespeare. Esse termo, por sua vez, vem do nórdico antigo draga, já com o sentido de “puxar” ou “arrastar”. Isso coloca a palavra dentro de um grupo antigo de vocabulário germânico comum no norte da Europa — ou seja, não é uma criação literária, mas uma herança linguística. 

‘William’ e ‘Guilherme’ são o mesmo nome; entenda

Agora, “drag” como referência a pessoas travestidas é um conceito com origem mais nebulosa. Acredita-se que o termo tenha nascido no teatro, relacionado aos vestidos que os homens travestidos usavam.  Segundo o jornalista e pesquisador Roger Baker, em seu livro Drag: uma história da imitação feminina no palco, o termo “drag” era uma gíria que descrevia “a anágua ou saia usada por atores ao interpretarem papéis femininos”, sugerindo que a palavra deriva do arrasto do vestido no chão, em contraste com o fato de as calças não arrastarem.

Essa teoria é muito difundida, mas não existe certeza absoluta sobre sua veracidade. E, mesmo que seja verdadeira, há ainda outro problema: quando surgiu?

Siga
Continua após a publicidade

Para além da etimologia

É aqui que entra Shakespeare. O escritor começou a fazer as montagens das suas peças no final do século 16 e começo do século 17, quando as regras da Igreja eram claras: apenas homens podiam trabalhar como atores. Por isso, eles faziam também os papéis femininos. É possível que, nesse momento, o termo tenha começado a se difundir.

Uma aposta mais segura, entretanto, é que essa definição de “drag” apareceu mais tarde, nos séculos 18 ou 19. Lady J, uma artista drag que pesquisa a história dessa arte, traça a origem do termo à Inglaterra vitoriana da década de 1860, quando Ernest Boulton, da dupla Boulton e Park, descreveu sua performance de travestismo como “drag” — o primeiro uso documentado conhecido do termo. 

Os homens que se vestiam com roupas femininas em público e criavam pseudônimos para essa nova persona existiam pelo menos desde o século 18. Eles não necessariamente se chamavam de “drag queens”, mas o conceito estava ali. A primeira drag queen do Reino Unido, chamada Seraphina e apelidada por muitos de “princesa”, viveu no começo do século 18.

Continua após a publicidade

De qualquer forma, foi no século 20 que o termo se popularizou e passou a descrever não apenas uma atividade (o travestismo), como também uma forma de arte e uma identidade. Os bailes drag no bairro do Harlem em Nova York, que explodem a partir da década de 1920, marcam a exposição desse grupo para fora do circuito fechado, numa época em que as drags também passaram a se proliferar em shows de casas noturnas e apresentações de cabaré.

Nos anos 1960, com a ascensão da cultura gay, as drag queens ganharam ainda mais visibilidade social. “Foi durante esse período pós-guerra que as drag queens emergiram como figuras importantes na comunidade gay. Na década de 1960, elas se tornaram muito visíveis durante a violência entre a polícia e as comunidades gays tanto em São Francisco quanto na cidade de Nova York”, afirma um estudo da Universidade de Nevada.

Ao longo da história, as drags foram sinônimo de arte, irreverência e desafio às convenções da sociedade (especialmente as excludentes e preconceituosas). Pode ser que nunca saibamos ao certo de onde o termo vem. Mas sabemos que veio para ficar.

Publicidade
TAGS:
Drag Queen
etimologia
História
inglês
Linguística
Mundo Estranho
Orgulho LGBT
William Shakespeare
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Premium

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).