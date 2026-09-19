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Mundo Estranho

O Cortiço: conheça os personagens e as histórias do clássico da literatura brasileira

Explore as vidas complexas da vizinhança da obra-prima naturalista de Aluísio Azevedo.

Por Da Redação 19 set 2026, 20h02
Ilustração de um bairro com casas coloridas e pessoas em atividades cotidianas. Na casa 1, um homem e uma mulher olham pela janela. Na 2, pessoas oram em um altar. Na 3, uma mulher limpa a janela. Na 4, um homem bebe e uma mulher dança. Na 5, um homem de chapéu na varanda e uma mulher na janela. Na 6, uma mulher com um cachorro e uma fogueira. Na 7, um açougueiro. Na 8, uma mulher varre a calçada
 (Shiko/Mundo Estranho)
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Publicado em 1890, ‘O Cortiço’ é um dos mais importantes romances naturalistas da literatura brasileira. Escrita por Aluísio Azevedo (1857-1913), a obra mergulha nas profundezas da sociedade carioca do século 19, retratando o cotidiano de um coletivo de moradias onde a vida de cada personagem se entrelaça em um complexo tecido de paixões, ambições e tragédias.

Entenda a história e as relações que aparecem no livro com as legendas de abaixo. Os números correspondem às cenas ilustradas do desenho que abre este texto.

Como ler mais? Veja 7 dicas da ciência

1) O AMOR ENLOUQUECE

Jerônimo e sua mulher, Piedade, ficavam no quartinho 35. Sua força e caráter o tornaram respeitado na pedreira onde trabalhava, logo atrás do cortiço. Mas sua vida virou do avesso após ver Rita Baiana dançar. Apaixonado, passou a beber pinga, começou a gastar mais do que devia e, no fim, abandonou a esposa e a filha para ficar com Rita.

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2) VOCAÇÃO PARA SOGRA

A viúva Dona Isabel, da casa 15, sacrificou tudo para educar Pombinha e casá-la com João da Costa, um moço do comércio. Assim, esperava reconquistar sua antiga posição social. A mãe só deixou a menina subir ao altar após a primeira menstruação, que demorou a chegar. Mas a união foi curta: Pombinha traiu o marido, foi expulsa de casa e acabou prostituta.

3) PINTOU SUJEIRA

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Outra história chocante rolou no número 12, onde morava Marciana. Ela era obcecada em limpar a casa, mas enlouqueceu de vez quando sua bela filha, Florinda, de apenas 15 anos, engravidou de um funcionário da venda de João Romão. Ele não assumiu e a menina fugiu de casa depois de apanhar da mãe. Marciana acabou expulsa do cortiço.

4) O QUE É QUE A BAIANA TEM?

No número 9 morava Rita Baiana. Bonita e boa de samba, ela era amante do capoeirista Firmo, mas também conquistou o coração do vizinho, o português Jerônimo. Na disputa pelo amor de Rita, Firmo feriu o lusitano com uma navalha. Mas, depois de um tempo, Jerônimo conseguiu se recuperar e matou o rival em uma emboscada.

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5) VIZINHOS E RIVAIS

Miranda era o antagonista de João Romão. Morava no sobrado ao lado da venda, e aos poucos foi assistindo a seu imóvel ser cercado pelo cortiço. O negociante prezava o status acima de tudo – casou-se com Dona Estela pelo dote e não sabia se era mesmo pai de sua filha, Zulmirinha. Por isso, tinha certa inveja do modo como Romão enriqueceu e de sua relação com Bertoleza.

6)A FOGUEIRA DA BRUXA

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Paula era uma velha conhecida como Bruxa. Em parte, porque era feia, grossa, com olhos desvairados e dentes ameaçadores. Mas também porque era capaz de curar problemas de pele e febres com rezas e bençãos. Queria incendiar o cortiço – e conseguiu na segunda tentativa. João Romão teve que reconstruir o espaço, que se tornou grandioso e aristocrático.

7) O DONO DO LUGAR

João Romão começou seu “império” ao herdar a taverna em que trabalhou por 12 anos. Depois, num leilão, adquiriu as terras atrás de sua taverna e ergueu três casinhas. Foi o início do cortiço. Ele usou a grana de Bertoleza para “expandir o negócio” (e também era dono de uma pedreira, atrás do cortiço). Como adorava dar calote, mas sabia cobrar dívidas, enriqueceu ainda mais. Quando quis subir na vida, livrou-se de Bertoleza para tentar casar com Zulmirinha.

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8) ETERNAMENTE ESCRAVA

Para se libertar de seu dono, a escrava Bertoleza juntou 20 mil réis. Mas foi enganada por seu amante, João Romão: o português lhe deu uma falsa carta de alforria e usou a grana para ampliar a venda. E isso porque a coitada fazia de tudo por ele: trabalhava de manhã até tarde da noite, cuidando da loja e da casa que eles dividiam.

Este texto foi atualizado com inteligência artificial e revisado por jornalistas com base em uma matéria da Mundo Estranho de 2016 escrita por Nina Rahe.

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