Na década de 1990, Michael Jackson era imbatível no mundo da música: seu álbum Dangerous (1992) vendeu mais de 32 milhões de cópias, o clipe de Black or White popularizou o efeito de morphing (e foi um dos vídeos mais assistidos da MTV na época) e sua apresentação no Super Bowl em 1993 bateu recordes de audiência mundial. Já no mundo dos games, Sonic era o queridinho: seu primeiro jogo, de 1991, vendeu 40 milhões de cópias e ajudou a transformar a Sega em rival direta da Nintendo na guerra dos consoles de 16 bits.

Fazia sentido, portanto, juntar os dois fenômenos. E assim foi: em algum momento durante o desenvolvimento de Sonic The Hedgehog 3 (1994), a Sega convidou Jackson para participar da composição da trilha sonora.

Jackson era fã de games e havia lançado, junto com a Sega, seu jogo Moonwalker em 1989, além de fazer uma aparição em Scramble Training, um simulador de movimentos para arcades lançado pelo estúdio em 1993. A parceria, portanto, já era antiga. Para completar, os icônicos sapatos vermelhos do ouriço foram assumidamente inspirados nos looks de Jackson.

Só que, em 1993, surgiram as primeiras acusações de abuso sexual contra menores atribuídas a Jackson. O escândalo, que ocupou as páginas dos tablóides por meses, colocou a participação do cantor em xeque: Sonic era um jogo para crianças, afinal.

O que aconteceu em seguida é nebuloso: sabe-se que Jackson não foi creditado em Sonic The Hedgehog 3 e que, como a parceria nunca foi oficialmente anunciada, a própria participação do cantor no projeto acabou permanecendo apenas um rumor. O jogo inteiro havia sido feito em completo sigilo em instalações restritas no Vale do Silício — diferentemente do primeiro game, que havia sido desenvolvido no Japão. Não havia, como hoje, informações vazando aos montes em redes sociais.

Afinal, Michael Jackson trabalhou ou não em Sonic 3?

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A trama se complica

Ao longo dos anos, os fãs começaram a perceber as similaridades:

O tema da fase Carnival Night Zone lembra a faixa “Jam”, de Jackson

O tema da Launch Base Zone lembra “Bad”

Um dos temas de Azure Lake lembra “Black or White”

A música dos créditos parece bastante “Stranger In Moscow”

O tema da Ice Cap Zone lembra a faixa “Hard Times”, da banda The Jetzons, que tinha o tecladista Brad Buxer (diretor musical de Jackson)

Na metade dos anos 2000, com o surgimento do YouTube, o rumor ganhou força com vídeos que apareciam comparando as faixas do jogo e os trabalhos de Jackson. As similaridades eram tantas que os fãs, ávidos por confirmar o que já tinha ares de teoria da conspiração, começaram a entrar em contato com pessoas que haviam trabalhado nos jogos.

A primeira confirmação oficial veio de Roger Hector, ex-diretor técnico da Sega. Em uma entrevista para um fã em 2005, Hector afirmou que, no começo de 1993, Jackson entrou em contato com a Sega pedindo para visitar o estúdio que estava produzindo Sonic 3. Durante a visita, alguém na equipe sugeriu que ele produzisse músicas para a trilha, ideia que empolgou o cantor.

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Na mesma entrevista, Hector afirma que a Sega do Japão, após saber das acusações contra Jackson, exigiu que sua música fosse retirada do jogo. Após essa decisão, outros compositores foram convocados para refazer a trilha. Em um vídeo de 2013, Hector conta essa mesma história.

Outra confirmação veio em 2009, quando Brad Buxer, diretor musical de Jackson, deu uma entrevista à revista francesa Black & White. Veja o trecho em que ele é questionado a respeito:

B&W: Você pode esclarecer o boato de que Michael teria composto a música para o videogame Sonic 3 em 1993, para a qual você foi creditado?

Buxer: Eu nunca joguei o jogo, então não sei quais faixas em que Michael e eu trabalhamos os desenvolvedores mantiveram, mas nós compusemos músicas para o jogo. Michael me ligou na época pedindo ajuda com esse projeto, e foi isso que eu fiz. E se ele não é creditado pela composição da música, é porque ele não estava satisfeito com o resultado sonoro do console. Na época, os consoles de videogame não permitiam uma reprodução de som ideal, e Michael achava isso frustrante. Ele não queria ser associado a um produto que desvalorizava sua música.

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Mais evidências

Em 2016, o site The Huffington Post publicou uma reportagem sobre o assunto e procurou os seis homens creditados na trilha sonora de Sonic 3: Brad Buxer, Bobby Brooks, Doug Grigsby III, Darryl Ross, Geoff Grace e Cirocco Jones.

“Eu estava trabalhando com Michael no álbum ‘Dangerous’ e ele me disse que faria a trilha sonora de Sonic the Hedgehog para o Sonic 3. Ele me perguntou se eu o ajudaria com isso”, afirmou Buxer.

Segundo a matéria, Jackson e sua equipe trabalharam no estúdio Record One, na Califórnia, durante cerca de quatro semanas em 1993. Criaram em torno de 41 faixas – ou “cues”, como são chamados no mundo dos videogames. Jones afirmou se lembrar de Jackson ligando para ele, às vezes tarde da noite, para compartilhar ideias e cantar melodias que eventualmente entrariam no jogo.

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“Fiquei realmente impressionado com o quanto a sonoridade característica de Michael Jackson estava presente, e ainda assim, era tudo novo”, lembra Hector. “Tinha claramente a sonoridade de Michael Jackson, de modo que qualquer pessoa que a ouvisse reconheceria imediatamente”.

Embora Hector mantenha que a decisão de tirar o nome de Jackson dos créditos veio da Sega do Japão, os músicos Buxer, Grigsby e Jones afirmam que foi o próprio cantor que assim quis, devido ao fato de o console não conseguir reproduzir suas faixas fielmente. O resto da equipe foi creditado normalmente.

Seja como for, todos parecem concordar que boa parte das músicas do jogo realmente pertence a Jackson. “Ah, sim, entrou no jogo”, afirma Grigsby. “O material que entregamos, o material que fizemos, chegou ao jogo”.

A cereja no bolo

Em 2022, a Sega lançou Sonic Origins, um compilado das quatro primeiras aventuras do ouriço, agora adaptadas para a geração atual dos consoles. As faixas atribuídas a Jackson pelos fãs foram substituídas por outras. A Sega, que nunca admitiu oficialmente a participação de Jackson, alegou que não pôde usar as faixas originais devido a problemas de direitos autorais.

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Isso fez com que Yuji Naka, o criador do personagem (e há muitos anos distante da Sega) viesse ao Twitter/X para comentar a mudança.

“O Sonic 3 de Sonic Origins tem uma música diferente?”, questiona ele em um tweet. Em seguida, responde a si mesmo: “Oh meu deus, a música de Sonic 3 mudou, embora a Sega Official ainda use a música de Michael Jackson”. No caso, ele se referia a um post da conta oficial da Sega no TikTok que trazia um vídeo de Sonic dançando.

Esse tweet de Naka foi a última confirmação, e talvez uma das mais importantes, do envolvimento de Jackson no jogo. E o desenvolvedor ainda contou mais: neste tweet, ele mostra uma foto que tirou do helicóptero quando visitou a casa de Jackson.

Ou seja: mistério resolvido. Foi breve, mas dois dos maiores ícones dos anos 90 realmente se encontraram no finado Mega Drive.

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