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Mundo Estranho

O Homem-Aranha já virou literalmente uma aranha nas HQs. Relembre

Conheça as histórias em quadrinhos que podem ter servido de inspiração para o enredo do novo filme do herói.

Por Victor Bianchin 7 ago 2026, 16h00
À esquerda, Tom Holland como Homem-Aranha, com capuz abaixado, olhando fixamente. À direita, ilustração do Homem-Aranha com quatro braços extras, rasgando o uniforme, em fundo vermelho vibrante
 (Sony Pictures Entertainment/Marvel Studios/Marvel Comics/Montagem sobre reprodução)
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O filme Homem-Aranha: Um Novo Dia chegou aos cinemas no dia 30 de julho, tornando-se rapidamente a maior bilheteria de 2026 (até agora) e a segunda maior estreia da história do cinema, arrecadando US$ 932 milhões mundialmente em seu primeiro fim de semana.

Desde que o trailer foi lançado, em março, o público já sabia de uma das principais novidades do enredo: Peter Parker, interpretado por Tom Holland, ganharia teias orgânicas neste filme (iguais às dos filmes com o Tobey Maguire). O que o trailer não revelava era como nem por que esse processo iria acontecer.

(Pequenos spoilers a seguir)

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O novo filme dá início a esse processo logo no começo. Após passar quatro anos solitários vivendo como Homem-Aranha, Peter reencontra seus antigos colegas Ned e MJ e, ao perceber que ambos seguiram em frente sem ele, sofre uma espécie de colapso nervoso após voltar ao seu apartamento. Quando acorda, está do lado de fora da janela, envolto em um casulo de teia orgânica.

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A transformação mostrada no filme inclui um sentido de aranha muito mais aguçado e os olhos do herói se tornando completamente pretos, além das teias orgânicas, que são mais fortes e duradouras que as sintéticas. Muitos fãs acreditam que essas mudanças serão significativas para a participação do herói no filme Vingadores: Guerras Secretas, previsto para estrear em dezembro de 2027.

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Existem duas possíveis inspirações dos quadrinhos para essa transformação física de Peter. Embora o Aranha do filme não se torne nenhuma delas, é possível que traços dessas histórias ainda sejam explorados no futuro.

Peter de seis braços

Em 1971, os quadrinhos trouxeram a história “The Six Arms Saga”, publicada entre The Amazing Spider-Man #100 e The Amazing Spider-Man #102. A história começa quando Peter Parker toma uma decisão radical: deixar de ser o Homem-Aranha.

Depois de anos vivendo uma vida miserável — perseguido pela polícia, com dificuldades financeiras e incapaz de manter relacionamentos — Peter conclui que seus poderes trouxeram mais sofrimento do que felicidade. Ele desenvolve um soro experimental capaz de neutralizar a mutação causada pela picada da aranha radioativa.

O problema é que a experiência dá terrivelmente errado. Na manhã seguinte, Peter desperta com seis braços, uma das transformações mais grotescas já sofridas pelo personagem. Isso leva a problemas diversos, obviamente, e Peter só consegue reverter o processo usando um soro com componentes do sangue do vilão Morbius.

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A história ficou mais famosa nos anos 1990 ao ser adaptada na segunda temporada da série animada do herói. A diferença é que a série expandiu bastante a trama: um dos Aranhas da história sofre uma mutação progressiva e, além dos seis braços, começa a adquirir características completas de uma aranha, inclusive um rosto monstruoso e com presas. A criatura é contida e enviada para outra dimensão.

Aranha predestinada

A outra transformação literal de Peter em aranha ocorreu nos anos 2000, durante um arco escrito pelo roteirista J. Michael Straczynski. Na história O Outro, Peter descobre que seus poderes não vieram por acaso, mas sim que foi escolhido por um deus-aranha totêmico para se tornar um homem-aranha e que, assim como ele, há outros na mesma condição.

Peter morre, passa pelo processo de casulo e renasce com novos poderes como visão noturna, ferrões retráteis projetados dos braços, teia orgânica e um fator de cura mais poderoso.

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Essa história foi muito polêmica e a maioria das mudanças foi desfeita em 2007 após a história Mais Um Dia. Nela, Peter faz um acordo com o demônio Mefisto para salvar a Tia May, concedendo permissão para que ele apague alguns eventos recentes de sua história, incluindo seu casamento. Os ferrões, a teia orgânica e todo o papo de aranha totêmica foram anulados junto. 

Apesar disso, a ideia da aranha totêmica foi reaproveitada em 2011 na saga Ilha das Aranhas com outro personagem, Kaine Parker (um clone imperfeito de Peter). Posteriormente, em 2014, parte dessa mitologia foi utilizada para criar a saga Aranhaverso, em que vilões caçavam Homens-Aranha de várias dimensões.

Tom Holland até tentou

O ator Tom Holland chegou a sugerir aos produtores que a transformação de Peter no novo filme fosse mais assustadora e literal, flertando com o body horror. 

“Basicamente, eu propus: ‘O que acontece se o Homem-Aranha começar a desenvolver todos esses novos poderes? Ele está ficando mais forte, mais rápido, seus sentidos estão se tornando poderosos demais?'”, contou o ator ao podcast Happy Sad Confused. “Em certo momento, eu sugeri: ‘E se ele tivesse presas saindo das mãos?’ Chegamos a cogitar que ele tivesse espinhos venenosos.”

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Holland também mencionou uma sequência de pesadelo — que acabou sendo descartada na edição — na qual Peter acordava transformado no Homem-Aranha-Monstro (Man-Spider). “Logo percebemos: ‘Queremos que tanto as crianças quanto os adultos curtam esse filme'”, contou o ator. “Ficou um pouco assustador demais. Fiquei muito grato ao [diretor] Destin Daniel Cretton, aos [produtores] Amy Pascal e Kevin Feige e a toda a equipe criativa por me deixarem participar da sala de roteiro, trocando ideias, testando coisas e explorando diferentes caminhos. Exploramos muitas possibilidades antes de chegar ao filme que temos hoje”.

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