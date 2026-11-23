Já faz algumas décadas que a ciência tenta descobrir se a data de nascimento em algum mês ou época específicos pode favorecer o desenvolvimento de determinadas doenças. Uns anos atrás, em 2015, um estudo publicado no Journal of the American Medical Informatics Association tentou pegar essa hipótese e investigar a fundo se ela fazia algum sentido.

Até então, a maior parte das pesquisas sobre mês de nascimento e doenças seguia um caminho relativamente limitado: os cientistas escolhiam uma doença específica, levantavam a hipótese de que ela poderia estar relacionada à época do nascimento e procuravam evidências dessa associação.

Pesquisadores da Universidade de Columbia propuseram inverter essa lógica: em vez de escolher previamente as doenças, investigaram praticamente todo o conjunto de condições médicas disponíveis em uma grande base de prontuários e deixaram que os dados apontassem possíveis associações.

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Os pesquisadores analisaram prontuários de 1.749.400 pessoas, nascidas entre os anos de 1900 e 2000. Todos os pacientes analisados haviam sido atendidos no mesmo hospital, o Centro Médico da Universidade de Columbia, em Nova York. A partir desse volume de dados, eles investigaram associações entre o mês de nascimento e 1.688 doenças.

O estudo encontrou 55 condições associadas estatisticamente ao mês de nascimento, incluindo problemas cardiovasculares, respiratórios e reprodutivos.

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Alguns exemplos das associações encontradas:

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Asma: nascimentos em julho e outubro apareceram associados à prevalência da doença.

TDAH: a associação aumentava nos meses finais do ano, atingindo o pico em novembro.

Desempenho reprodutivo: mulheres nascidas entre maio e setembro tiveram, em média, menos filhos.

Doenças cardiovasculares: março apareceu associado a maior risco cardiovascular em uma análise geral por categoria; outubro, por sua vez, apareceu associado a menor risco.

Doenças respiratórias : outubro apareceu associado a maior risco, enquanto março apresentou uma associação com menor risco.

A explicação

É importante entender que associação não significa causalidade. Ou seja: não é porque a pessoa nasceu em determinado mês que ela necessariamente vai ter determinada doença. O mês de nascimento pode estar relacionado a diversos fatores simultaneamente, o que implica em fatores que um estudo sozinho não consegue calcular. Além disso, todos os registros vieram de uma única instituição médica. Portanto, os resultados refletem a população atendida naquele hospital e as condições ambientais daquela região.

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Dito isso, os pesquisadores levantam algumas explicações para essas associações:

Vitamina D: a exposição à radiação ultravioleta B (UVB) nos meses de verão influencia a produção dessa vitamina, que participa do desenvolvimento e da regulação do sistema imunológico. Nascer no inverno pode implicar uma menor quantidade dessa vitamina no organismo ao fim da gestação.

Infecções maternas: a incidência de determinadas infecções varia conforme a estação (por exemplo: mais doenças respiratórias na estação seca). Uma infecção durante a gravidez pode desencadear respostas inflamatórias capazes de interferir no desenvolvimento fetal.

Exposição a alérgenos: a época do nascimento pode determinar quais agentes ambientais estarão mais presentes nos primeiros meses de vida, período importante para a formação do sistema imunológico.

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Mas tudo isso são teorias, não explicações definitivas. Além disso, os próprios resultados do estudo são discutíveis: em 2016, um novo trabalho tentou reproduzir e ampliar os resultados da pesquisa de 2015 a partir de três conjuntos de dados geograficamente distintos, totalizando 11,8 milhões de indivíduos. Muitas das associações encontradas em um trabalho simplesmente não apareceram no outro.

A conclusão dos autores foi que a composição das populações e as diferenças geográficas podem alterar consideravelmente os resultados.

Em 2026, foi publicada uma “revisão guarda-chuva” (umbrella review) sobre o tema. Trata-se de uma revisão de revisões sistemáticas e metanálises. Ou seja, em vez de reunir diretamente estudos individuais, ela examina pesquisas que já sintetizaram conjuntos de estudos. Os autores avaliaram dez metanálises, que reuniam 614 associações diferentes entre mês ou estação de nascimento e desfechos de saúde. O resultado: apenas 45 das 614 associações apresentaram significância estatística e nenhuma atingiu a classificação máxima de evidência (classe I).

E no Brasil?

No Brasil, não há um estudo que reproduza a abrangência do trabalho de 2015 da Universidade de Columbia. Mas há algumas pesquisas mais localizadas. Em 2006, um estudo investigou 1.789 prontuários de pacientes de um hospital psiquiátrico público do Ceará, dentre os quais 406 tinham diagnóstico de esquizofrenia. Os pesquisadores encontraram uma associação entre o nascimento entre maio e julho e uma maior ocorrência da doença. A hipótese levantada é que fatores ambientais associados ao período chuvoso possam influenciar o desenvolvimento fetal (o período mais chuvoso do estado do Ceará ocorre principalmente entre fevereiro e maio).

Outro estudo analisou 2.257 pacientes com esclerose múltipla, atendidos em 13 centros médicos das regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Encontraram maior proporção de casos nos nascidos durante a primavera e menor nos nascidos durante o outono. Uma das explicações propostas é a participação da vitamina D no desenvolvimento da doença.

Por fim, um estudo de 2020 com quase 100 mil pessoas no Triângulo Mineiro observou que a depressão era mais comum entre os nascidos em agosto, os transtornos relacionados à ansiedade eram mais comuns entre as pessoas nascidas de outubro a dezembro e a esquizofrenia aparecia mais entre os nascidos de agosto a outubro. Os autores destacaram que as características climáticas regionais podem ajudar a explicar as diferenças em relação aos resultados de outras partes do mundo.

Ou seja: embora existam evidências de que a época do nascimento possa estar associada à predisposição a algumas doenças, ainda estamos longe de compreender a dimensão e os mecanismos dessas relações. Estamos no começo dessa conversa, não no final.

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