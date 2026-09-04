O papa-léguas existe na vida real? Conheça o corredor do deserto
Entenda as principais características do animal (e por que ele está sempre com pressa)
O papa-léguas, personagem icônico dos desenhos animados, não é apenas uma ficção. Sim, ele existe na vida real!
Esta ave fascinante, cujo nome científico é Geococcyx californianus, habita os desertos dos Estados Unidos, sobretudo na Califórnia, assim como seu carismático colega da TV. É popularmente chamado de “roadrunner” pelos norte-americanos, que significa “corredor de estrada”.
Agilidade e dieta inusitada
Com cerca de 50 centímetros de comprimento, o papa-léguas real possui pernas longas, plumagem marrom-oliva e branca, e uma cauda escura e alongada. Ele pertence à família dos cuckoos e compartilha o gênero Geococcyx com apenas outra espécie, o Geococcyx velox. Sua dieta na aridez do deserto é variada, incluindo insetos, lagartos, escorpiões e até serpentes venenosas.
Apesar de ser uma ave, o papa-léguas tem um voo desengonçado e pouco eficiente. Por isso, prefere se deslocar no solo. Sua maior habilidade é a corrida: ele pode atingir velocidades impressionantes de até 30 km/h. Para alcançar essa performance, mantém a cabeça e a cauda alinhadas com o corpo e paralelas ao chão, uma postura que lembra o personagem animado. Esta impressionante velocidade é vital para sua sobrevivência no habitat desértico.
Neste ótimo vídeo da BBC, dá para ver o animal em ação:
Fuga dos predadores
A principal razão para a alta velocidade do papa-léguas é, como no desenho, escapar dos predadores. O coiote, uma espécie de lobo americano que vive do Alasca até a América Central, é um de seus maiores perseguidores. Além dos coiotes, outros animais como falcões, corvos, guaxinins e cobras também representam uma ameaça, tornando a agilidade do papa-léguas essencial para sua sobrevivência na natureza.
Este conteúdo foi atualizado com inteligência artificial e revisado por jornalistas com base em um texto de Yuri Vasconcelos de 2011 para a Mundo Estranho.