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O papa-léguas existe na vida real? Conheça o corredor do deserto

Entenda as principais características do animal (e por que ele está sempre com pressa)

Por Da Redação 4 set 2026, 16h05
Comparativo entre um pássaro correcaminho real, com penas pretas e brancas, crista escura e detalhes laranja no rosto, caminhando sobre cascalho, e o personagem Papa-Léguas dos desenhos animados, azul, com crista preta, correndo em uma estrada desértica sob um sol amarelo
 (Dominic Sherony/Wikimedia Commons | Warner/Divulgação/Montagem sobre reprodução)
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O papa-léguas, personagem icônico dos desenhos animados, não é apenas uma ficção. Sim, ele existe na vida real!

Esta ave fascinante, cujo nome científico é Geococcyx californianus, habita os desertos dos Estados Unidos, sobretudo na Califórnia, assim como seu carismático colega da TV. É popularmente chamado de “roadrunner” pelos norte-americanos, que significa “corredor de estrada”.

Agilidade e dieta inusitada

Com cerca de 50 centímetros de comprimento, o papa-léguas real possui pernas longas, plumagem marrom-oliva e branca, e uma cauda escura e alongada. Ele pertence à família dos cuckoos e compartilha o gênero Geococcyx com apenas outra espécie, o Geococcyx velox. Sua dieta na aridez do deserto é variada, incluindo insetos, lagartos, escorpiões e até serpentes venenosas.

Apesar de ser uma ave, o papa-léguas tem um voo desengonçado e pouco eficiente. Por isso, prefere se deslocar no solo. Sua maior habilidade é a corrida: ele pode atingir velocidades impressionantes de até 30 km/h. Para alcançar essa performance, mantém a cabeça e a cauda alinhadas com o corpo e paralelas ao chão, uma postura que lembra o personagem animado. Esta impressionante velocidade é vital para sua sobrevivência no habitat desértico.

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Neste ótimo vídeo da BBC, dá para ver o animal em ação:

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Fuga dos predadores

A principal razão para a alta velocidade do papa-léguas é, como no desenho, escapar dos predadores. O coiote, uma espécie de lobo americano que vive do Alasca até a América Central, é um de seus maiores perseguidores. Além dos coiotes, outros animais como falcões, corvos, guaxinins e cobras também representam uma ameaça, tornando a agilidade do papa-léguas essencial para sua sobrevivência na natureza.

Este conteúdo foi atualizado com inteligência artificial e revisado por jornalistas com base em um texto de Yuri Vasconcelos de 2011 para a Mundo Estranho.

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