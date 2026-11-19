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Introdução Apesar do nome, o País Basco não é um Estado soberano. Com raízes de 4 mil anos e um idioma sem parentescos, a região sobreviveu a invasões e à ditadura de Franco, conquistando autonomia na Espanha. Conheça a história e os dilemas desse povo único dividido entre duas fronteiras.

Principais Tópicos





Comunidade milenar com o euskera, um idioma isolado sem parentesco conhecido Território de 20 mil km² dividido entre o norte da Espanha e o sudoeste da França Histórico de invasões e resistência cultural ao longo dos séculos Repressão na ditadura de Franco e o surgimento do grupo armado ETA Autonomia política conquistada na Espanha a partir da Constituição de 1978

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Apesar do nome, o País Basco não é um Estado soberano. Trata-se de uma região de 20 mil quilômetros quadrados localizada entre o norte da Espanha e o sudoeste da França, habitada historicamente pelo povo basco.

Fixada na região há mais de 4 mil anos, essa comunidade preservou suas raízes culturais singulares ao longo dos milênios. O maior símbolo dessa identidade é o idioma próprio, o euskera, que não possui parentesco linguístico com nenhuma outra língua viva no planeta. É uma língua isolada, a única do tipo na Europa, cujas origens ainda são alvo de debates entre linguistas.

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Origens milenares e divisão de fronteiras

A resistência cultural basca sobreviveu a séculos de invasões. “Ao longo de todo esse tempo, os bascos tiveram seu território ocupado por romanos, visigodos, mouros e francos. A Espanha e a França pegaram sua fatia por volta do século 15”, explicou à Mundo Estranho em 2011 a historiadora Maria Guadalupe Pedrero-Sánchez, da Unesp de Assis (SP).

A partilha oficial das terras ocorreu no século 17, quando a demarcação definitiva das fronteiras dividiu a população basca entre duas administrações nacionais diferentes. “Na Espanha, onde estão 90% do território basco, a integração foi mais difícil que na França”, pontuou o geógrafo André Martin, da Universidade de São Paulo (USP).

Romanos usavam fóssil de trilobita como joia

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A ditadura de Franco e o surgimento do ETA

As tensões políticas aumentaram expressivamente durante a Guerra Civil Espanhola (1936-1939). Os bascos combateram as forças do general Francisco Franco, líder conservador que instaurou uma ditadura autoritária e sangrenta na Espanha.

Como represália à oposição, o regime de Franco revogou os direitos e a autonomia política da região. A opressão fortaleceu o sentimento separatista e fomentou a criação de movimentos radicais em prol da independência territorial.

O grupo mais conhecido desse período foi a organização terrorista ETA (sigla para Euskadi Ta Askatasuna, que significa “Pátria Basca e Liberdade”), fundada em 1959. Durante quatro décadas, a organização promoveu atentados e ações armadas contra o governo central espanhol com o objetivo de criar um Estado soberano.

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A conquista da autonomia política

O cenário começou a se transformar em 1978, após o fim da ditadura e com a promulgação da nova Constituição da Espanha, que reconheceu e ampliou a autonomia das províncias bascas.

Desde 1980, o País Basco localizado na Espanha possui governo e Parlamento próprios para gerir áreas essenciais como segurança, educação e saúde. No entanto, o território permanece sob a soberania espanhola, mantendo viva a discussão sobre sua autodeterminação. A parte basca da França, por sua vez, não tem autonomia.

Este conteúdo foi atualizado com inteligência artificial e revisado por jornalistas a partir de um texto de 2011 da Mundo Estranho.

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